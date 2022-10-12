НАТО проведе щорічні навчання з ядерного стримування на тлі погроз Путіна

Наступного тижня НАТО проведе чергові щорічні навчання з ядерного стримування на тлі неодноразових погроз президента Росії Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Це рутинні навчання, які відбуваються щороку для того, щоб наше стримування було безпечним, надійним і ефективним", - заявив Столтенберг.

"Завуальовані ядерні погрози президента Путіна є небезпечними та безвідповідальними. Росія знає, що ядерну війну не можна виграти і вона ніколи не повинна вестися", - сказав він.

У щорічних навчаннях "Steadfast Noon" візьмуть участь 14 країн-членів НАТО і літаки, здатні нести ядерні заряди, але без застосування боєзарядів з ядерними зарядами. Звичайні літаки, а також літаки спостереження і дозаправки також регулярно беруть участь у навчаннях.

Задекларована мета навчань - забезпечити готовність відповідного персоналу і техніки Альянсу до найгіршого сценарію розвитку подій, а в нинішніх умовах - надати членам Альянсу "відчуття безпеки".

"Ми уважно стежимо за ядерними силами Росії. Ми не бачимо жодних змін у російських ядерних силах, але ми залишаємося пильними", - сказав Столтенберг.

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Навчання збігаються з нещодавньою ескалацією погроз Путіна застосувати ядерну зброю.

Раніше Столтенберг заявив, що Альянс може розглядати застосування 5 статті у разі гібридної атаки чи кібератаки проти країн-членів, але якою буде реакція - будуть визначати залежно від конкретної ситуації.