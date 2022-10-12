НАТО проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию на фоне угроз Путина

На следующей неделе НАТО проведет очередные ежегодные учения по ядерному сдерживанию на фоне неоднократных угроз президента России Владимира Путина применить ядерное оружие.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Это рутинные учения, которые происходят ежегодно для того, чтобы наше сдерживание было безопасным, надежным и эффективным", - заявил Столтенберг.

"Завуалированные ядерные угрозы президента Путина опасны и безответственны. Россия знает, что ядерную войну нельзя выиграть и она никогда не должна вестись", - сказал он.

В ежегодных учениях "Steadfast Noon" примут участие 14 стран-членов НАТО и самолеты, способные нести ядерные заряды, но без применения боезарядов с ядерными зарядами. Обычные самолеты, а также самолеты наблюдения и дозаправки также регулярно участвуют в учениях.

Задекларированная цель учений - обеспечить готовность соответствующего персонала и техники Альянса к наихудшему сценарию развития событий, а в нынешних условиях - предоставить членам Альянса "ощущение безопасности".

"Мы внимательно следим за ядерными силами России. Мы не видим никаких изменений в российских ядерных силах, но мы остаемся бдительными", - сказал Столтенберг.

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Учения совпадают с недавней эскалацией угроз Путина применить ядерное оружие.

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс может рассматривать применение 5 статьи в случае гибридной атаки или кибератаки против стран-членов, но какой будет реакция - будут определять в зависимости от конкретной ситуации.