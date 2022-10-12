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ЄС готує рішення про неприйняття закордонних паспортів, виданих на окупованих територіях України

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 13:29

Посли ЄС у середу погодили мандат на переговори з Європарламентом щодо рішення про неприйняття російських проїзних документів, виданих на тимчасово окупованих територіях України та Грузії.

Про це повідомила пресслужби Ради ЄС 12 жовтня, пише "Європейська правда".

"Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України та практику Росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів. Воно також слідує за одностороннім рішенням Росії визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії у 2008 році", - йдеться у повідомленні.

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Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих Росією регіонах України та Грузії, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони.

"Російські проїзні документи, видані у цих регіонах, вже не визнаються чи перебувають у процесі невизнання державами-членами ЄС. Це рішення спрямоване на встановлення загального підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики, а також забезпечення безпеки держав-членів ЄС", - прокоментував Віт Ракушан, міністр внутрішніх справ Чехії, яка головує у Раді ЄС.

На основі погодженого послами мандату головування Ради ЄС готове розпочати переговори із Європейським парламентом.

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Після незаконної анексії Криму у 2014 році Росія видала російські закордонні паспорти мешканцям півострова. Ця практика була поширена на непідконтрольні українському уряду райони Донецької та Луганської областей у квітні 2019 року, а потім на Херсонську та Запорізьку окуповані області у липні 2022 року.

Систематична видача російських паспортів у цих окупованих регіонах є порушенням міжнародного права та територіальна та незалежність України, наголошує ЄС.

Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

Крім того, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами. А з 30 вересня аналогічні обмеження запровадила і Фінляндія.

Читайте також: Що змінить рішення ЄС про візи для росіян та чому воно не має задовольнити Україну.

Теми: ЄСпаспортокупаціяУкраїна
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