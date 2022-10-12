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ЕС готовит решение о непринятии загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях Украины

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 13:29

Послы ЕС в среду согласовали мандат на переговоры с Европарламентом относительно решения о непринятии российских проездных документов, выданных на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС 12 октября, пишет "Европейская правда".

"Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Оно также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году", - говорится в сообщении.

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Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины и Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

"Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также обеспечение безопасности государств-членов ЕС", - прокомментировал Вит Ракушан, министр внутренних дел Чехии, которая председательствует в Совете ЕС.

На основе согласованного послами мандата председательство Совета ЕС готово начать переговоры с Европейским парламентом.

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После незаконной аннексии Крыма в 2014 году Россия выдала российские загранпаспорта жителям полуострова. Эта практика была распространена на неподконтрольные украинскому правительству районы Донецкой и Луганской областей в апреле 2019 года, а затем на Херсонскую и Запорожскую оккупированные области в июле 2022 года.

Систематическая выдача российских паспортов в этих оккупированных регионах является нарушением международного права и территориальная и независимость Украины, отмечает ЕС.

Напомним, с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более длительным и дорогим.

Кроме того, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами. А с 30 сентября аналогичные ограничения ввела и Финляндия.

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Темы: ЕСпаспорт оккупацияУкраина
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