Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС готовит решение о непринятии загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях Украины

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 13:29

Послы ЕС в среду согласовали мандат на переговоры с Европарламентом относительно решения о непринятии российских проездных документов, выданных на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС 12 октября, пишет "Европейская правда".

"Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Оно также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году", - говорится в сообщении.

Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины и Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

"Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также обеспечение безопасности государств-членов ЕС", - прокомментировал Вит Ракушан, министр внутренних дел Чехии, которая председательствует в Совете ЕС.

На основе согласованного послами мандата председательство Совета ЕС готово начать переговоры с Европейским парламентом.

После незаконной аннексии Крыма в 2014 году Россия выдала российские загранпаспорта жителям полуострова. Эта практика была распространена на неподконтрольные украинскому правительству районы Донецкой и Луганской областей в апреле 2019 года, а затем на Херсонскую и Запорожскую оккупированные области в июле 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

Систематическая выдача российских паспортов в этих оккупированных регионах является нарушением международного права и территориальная и независимость Украины, отмечает ЕС.

Напомним, с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более длительным и дорогим.

Кроме того, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами. А с 30 сентября аналогичные ограничения ввела и Финляндия.

Читайте также: Что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину.

Темы: ЕСпаспорт оккупацияУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал

Компания из США поставляла оборудование производителю российских ПВО – Reuters

ЕС считает, что санкции исчерпывают военный бюджет РФ, но ей помогают Турция и Китай – СМИ

фото, видеоНайдена 25 жертва расстрела автоколонны на Харьковщине: пожилая женщина проползла 200 м

В Пентагоне намекнули, какие решения по ПВО обсуждались на шестом "Рамштайне"

Воздушные силы предупредили, что из-за дронов-камикадзе тревоги могут длиться дольше

Все новости...
ЕС
ЕС не верил предупреждениям США о вторжении России – Боррель
Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Боснии статус кандидата на членство в ЕС - СМИ
Украинцы за рубежом рискуют платить налоги дважды: как этого избежать
Последние новости
04:05
Николаев: Россияне ударили в многоэтажку, она разрушена
03:40
По газовому месторождению в Иракском Курдистане выпустили восемь "Катюш"
02:51
фотоMaxar показал новые фото поврежденного Крымского моста
02:15
В США представили стратегию нацбезопасности: Китай остается самым серьезным вызовом
01:30
Зеленский: Из-за террора РФ экономика упала более чем на треть
01:13
В России на фоне войны засекретили четверть всех расходов на 2023 год – СМИ
00:40
Чехия до 2025 года потратит 61 млн евро на восстановление Украины
00:05
Макрон пообещал Украине шесть Caesar и зенитные ракеты
23:59
Сумщина: россияне разрушили 3 электростанции, отключение света – без графика
23:53
В Еврокомиссии посоветовали Венгрии "учиться на прошлых ошибках" из-за визита Сийярто в Москву
Все новости...