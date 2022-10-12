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Росіяни привезли іранських інструкторів для "шахедів" у Залізний порт – ЦНС

Альона Мазуренко Середа, 12 жовтня 2022, 14:02
ФОТО: MIL.IN.UA

Росіяни звезли іранських інструкторів на територію тимчасово окупованої Херсонщини та Криму для запусків дронів-камікадзе Shahed-136.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Дослівно: "За даними підпілля, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкої (Крим).

Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе, й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі".

Деталі: Відзначається, що іранські інструктори базуються у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації.

Нагадаємо, в Ірані офіційно заперечують постачання РФ безпілотників, які вона активно використовує у війні, атакуючи Україну.

Теми: Херсонська областьбезпілотникиІран
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