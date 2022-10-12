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Россияне привезли иранских инструкторов для "шахедов" в Железный порт – ЦНС

Алена МазуренкоСреда, 12 октября 2022, 14:02
ФОТО: MIL.IN.UA

Россияне свезли иранских инструкторов на территорию временно оккупированной Херсонщины и Крыма для запусков дронов-камикадзе Shahed-136.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Дословно: "По данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкой (Крым).

Они обучают россиян пользоваться дронами-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности удары по Николаеву и Одессе".

Детали: Отмечается, что иранские инструкторы базируются в помещениях, которые россияне захватили во время оккупации.

Напомним, в Иране официально отрицают поставки РФ беспилотников, которые она активно использует в войне, атакуя Украину.

Темы: Херсонская областьбеспилотникиИран
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