РФ викрала понад 500 жителів Запорізької області, виїзд з окупації майже перекритий – ОВА

Загарбники майже не випускають людей з окупованої Запорізької області після так званого "приєднання" регіону до Росії, викрадено щонайменше 529 жителів.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 12 жовтня

Деталі: За його словами, окупанти майже повністю перекрили виїзд українців з окупованої частини Запорізької області після підписання Росією "документу" про приєднання цього регіону. Крім того, відомо про щонайменше 529 людей в області, яких викрали росіяни.

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Пряма мова: "За минулу добу виїхали близько 60 людей, хоча раніше було, в минулому місяці по 1,5 тис. людей виїздили з тих територій (на день - ред.), бо дуже тяжко жити там: ні газу немає, електрика під питанням, медична допомога обмежена".