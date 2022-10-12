РФ похитила более 500 жителей Запорожской области, выезд из оккупации почти перекрыт – ОВА

Захватчики почти не выпускают людей из оккупированной Запорожской области после так называемого "присоединения" региона к России, похищено по меньшей мере 529 людей.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" 12 октября

Детали: По его словам, оккупанты почти полностью перекрыли выезд украинцев из оккупированной части Запорожской области после подписания Россией "документа" о присоединении этого региона. Кроме того, известно о по меньшей мере 529 людях в области, которых похитили россияне.

Прямая речь: "За минувшие сутки выехали около 60 человек, хотя раньше было, в прошлом месяце по 1,5 тыс. человек выезжали с тех территорий (в день - ред.), потому что очень тяжело жить там: ни газа нет, электричество под вопросом, медицинская помощь ограничена".