Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Силовики викрили зрадника, який передавав РФ координати для ракетних ударів по Києву

Валентина РоманенкоСереда, 12 жовтня 2022, 14:45
Силовики викрили зрадника, який передавав РФ координати для ракетних ударів по Києву
ілюстрація СБУ

Правоохоронці викрили агента російських спецслужб, який передавав ворогові координати для ракетних ударів по Києву.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, 56-річний уродженець столиці з 2017 року перебуває в тимчасово окупованому Криму, але з березня 2022 року почав співпрацювати з представниками спецслужб РФ.

Реклама:

Він організував активну діяльність у столичному регіоні через свою агентку. Жінку викрили і затримали раніше у вересні. Вона перебуває під вартою.

Зрадник отримував завдання від працівника ФСБ РФ та передавав своїй агентці у столицю. Остання мала збирати дані для коригування ударів по об’єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об’єктах надавати інформацію про пересування українських військ, розташування блокпостів на території Києва та Київської області.

Наразі куратору заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

ВІДЕО ДНЯ

6 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом’янського районного суду міста Києва заочо арештував вищевказаного громадянина.

Теми: КиїввійнаСБУпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
Усі новини...
Реклама: