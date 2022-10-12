Силовики викрили зрадника, який передавав РФ координати для ракетних ударів по Києву

Правоохоронці викрили агента російських спецслужб, який передавав ворогові координати для ракетних ударів по Києву.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, 56-річний уродженець столиці з 2017 року перебуває в тимчасово окупованому Криму, але з березня 2022 року почав співпрацювати з представниками спецслужб РФ.

Він організував активну діяльність у столичному регіоні через свою агентку. Жінку викрили і затримали раніше у вересні. Вона перебуває під вартою.

Зрадник отримував завдання від працівника ФСБ РФ та передавав своїй агентці у столицю. Остання мала збирати дані для коригування ударів по об’єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об’єктах надавати інформацію про пересування українських військ, розташування блокпостів на території Києва та Київської області.

Наразі куратору заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

6 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом’янського районного суду міста Києва заочо арештував вищевказаного громадянина.