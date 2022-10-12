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Силовики разоблачили предателя, передававшего РФ координаты для ракетных ударов по Киеву

Валентина РоманенкоСреда, 12 октября 2022, 14:45
иллюстрация СБУ

Правоохранители разоблачили агента российских спецслужб, который передавал врагу координаты для ракетных ударов по Киеву.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, 56-летний уроженец столицы с 2017 года находится во временно оккупированном Крыму, но с марта 2022 года начал сотрудничать с представителями спецслужб РФ.

Он организовал активную деятельность в столичном регионе через свою агентку. Женщину разоблачили и задержали ранее в сентябре. Она находится под стражей.

Предатель получал задание от работника ФСБ РФ и передавал своей агентке в столицу. Последняя должна была собирать данные для корректировки ударов по объектам критической инфраструктуры, гражданских и военных объектах, предоставлять информацию о передвижении украинских войск, расположение блокпостов на территории Киева и Киевской области.

Сейчас куратору заочно сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

6 октября 2022 года следственный судья Соломенского районного суда города Киева заочно арестовал вышеуказанного гражданина.

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Темы: КиеввойнаСБУпрокуратура
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