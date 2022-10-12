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У разі вторгнення з півночі ворог отримає відсіч безпосередньо на кордоні – МВС

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 15:17
У разі вторгнення з півночі ворог отримає відсіч безпосередньо на кордоні – МВС
Ілюстративне фото з Telegram Кирила Тимошенка

Мінування на кордоні України з Білоруссю є виключно оборонним заходом, у разі вторгнення з півночі ворог отримає відсіч безпосередньо на кордоні.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко під час брифінгу в Military Media Center 12 жовтня 

Пряма мова: "Логіка дій України є вимушено оборонною. Ми вже мали факти наземного вторгнення з боку нашого північного сусіда, використання його інфраструктури та здійснення обстрілів – інакше реагувати ми не можемо. 

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Втрати з боку агресора будуть високі (у разі вторгнення з півночі - ред), а відсіч буде надана безпосередньо на кордоні". 

Деталі: Він додав, що у жовтні місяці Україна готова до можливого вторгнення з півночі в рази краще, ніж, наприклад, у червні. Бондаренко наголосив, що замінування також є лише оборонним заходом. 

"Мінування – це заходи оборонного характеру. Ми це робимо, щоб ворог зрозумів, що відсіч буде надана, і не буде ситуації як у лютому місяці, коли ми розраховували на дотримання практики добросусідських відносин, але отримали інший сценарій", – сказав він. 

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Що цьому передувало: 10 жовтня голова Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо поскаржився, що Україна готується до можливого наступу з боку його країни. Зокрема, підриває мости та заміновує дороги.

Теми: БілорусьмінуванняМВС
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