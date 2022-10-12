Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У разі вторгнення з півночі ворог отримає відсіч безпосередньо на кордоні – МВС

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 15:17
Ілюстративне фото з Telegram Кирила Тимошенка

Мінування на кордоні України з Білоруссю є виключно оборонним заходом, у разі вторгнення з півночі ворог отримає відсіч безпосередньо на кордоні.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко під час брифінгу в Military Media Center 12 жовтня 

Пряма мова: "Логіка дій України є вимушено оборонною. Ми вже мали факти наземного вторгнення з боку нашого північного сусіда, використання його інфраструктури та здійснення обстрілів – інакше реагувати ми не можемо. 

Втрати з боку агресора будуть високі (у разі вторгнення з півночі - ред), а відсіч буде надана безпосередньо на кордоні". 

Деталі: Він додав, що у жовтні місяці Україна готова до можливого вторгнення з півночі в рази краще, ніж, наприклад, у червні. Бондаренко наголосив, що замінування також є лише оборонним заходом. 

"Мінування – це заходи оборонного характеру. Ми це робимо, щоб ворог зрозумів, що відсіч буде надана, і не буде ситуації як у лютому місяці, коли ми розраховували на дотримання практики добросусідських відносин, але отримали інший сценарій", – сказав він. 

Що цьому передувало: 10 жовтня голова Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо поскаржився, що Україна готується до можливого наступу з боку його країни. Зокрема, підриває мости та заміновує дороги.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БілорусьмінуванняМВС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Росіяни перекинули в Україну військових від Корпусу вартових ісламської революції

Генасамблея ООН засудила "референдуми" РФ на окупованій частині України, Зеленський відреагував

Компанія зі США постачала обладнання виробнику російських ППО – Reuters

ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, але їй допомагають Туреччина й Китай – ЗМІ

фото, відеоЗнайдено 25 жертву розстрілу автоколони на Харківщині: літня жінка проповзла 200 м

У Пентагоні натякнули, які рішення щодо ППО обговорювалися на шостому "Рамштайні"

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі знайшли до 300 "бойовиків", яких нібито готували в Україні для "вторгнення"
Зеленський пропонує розмістити на кордоні з Білоруссю міжнародну місію
Білорусь перекидає війська і техніку на кордон з Україною – ЗМІ
Останні новини
06:11
Росіяни вдарили по Київщині дронами-камікадзе
05:45
Британія передасть Україні ракети для NASAMS
04:49
ISW: Росіяни перекинули в Україну військових від Корпусу вартових ісламської революції
04:05
Миколаїв: Росіяни вдарили в багатоповерхівку, вона зруйнована
03:40
По газовому родовищу в Іракському Курдистані випустили вісім "Катюш"
02:51
фотоMaxar показав нові фото пошкодженого Кримського мосту
02:15
У США представили стратегію нацбезпеки: Китай залишається найсерйознішим викликом
01:30
Зеленський: Через терор РФ економіка впала понад як на третину
01:13
У Росії на тлі війни засекретили чверть усіх витрат на 2023 рік – ЗМІ
00:40
Чехія до 2025 року витратить 61 млн євро на відбудову України
Усі новини...