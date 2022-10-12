Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В случае вторжения с севера враг получит отпор непосредственно на границе – МВД

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 15:17
Иллюстративное фото из Telegram Кирилла Тимошенко

Минирования на границе Украины с Беларусью являются исключительно оборонительной мерой, в случае вторжения с севера враг получит отпор непосредственно на границе.

Источник: заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко во время брифинга в Military Media Center 12 октября 

Прямая речь: "Логика действий Украины является вынужденно оборонительной. Мы уже имели факты наземного вторжения со стороны нашего северного соседа, использования его инфраструктуры и осуществления обстрелов – иначе реагировать мы не можем. 

Потери со стороны агрессора будут высокие (в случае вторжения с севера - ред), а отпор будет дан непосредственно на границе". 

Детали: Он добавил, что в октябре месяце Украина готова к возможному вторжению с севера в разы лучше, чем, например, в июне. Бондаренко отметил, что минирование также является лишь оборонительной мерой. 

"Минирование – это меры оборонительного характера. Мы это делаем, чтобы враг понял, что отпор будет оказан, и не будет ситуации как в феврале, когда мы рассчитывали на соблюдение практики добрососедских отношений, но получили другой сценарий", – сказал он.

Что этому предшествовало: 10 октября председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо пожаловался, что Украина готовится к возможному наступлению со стороны его страны. В частности, взрывает мосты и заминирует дороги.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БеларусьминированиеМВД
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Россияне перебросили в Украину военных от Корпуса стражей исламской революции

Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал

Компания из США поставляла оборудование производителю российских ПВО – Reuters

ЕС считает, что санкции исчерпывают военный бюджет РФ, но ей помогают Турция и Китай – СМИ

фото, видеоНайдена 25 жертва расстрела автоколонны на Харьковщине: пожилая женщина проползла 200 м

В Пентагоне намекнули, какие решения по ПВО обсуждались на шестом "Рамштайне"

Все новости...
Беларусь
В Беларуси нашли до 300 "боевиков", которых якобы готовили в Украине для "вторжения"
Зеленский предлагает разместить на границе с Беларусью международную миссию
Беларусь перебрасывает войска и технику на границу с Украиной - СМИ
Последние новости
04:49
ISW: Россияне перебросили в Украину военных от Корпуса стражей исламской революции
04:05
Николаев: Россияне ударили в многоэтажку, она разрушена
03:40
По газовому месторождению в Иракском Курдистане выпустили восемь "Катюш"
02:51
фотоMaxar показал новые фото поврежденного Крымского моста
02:15
В США представили стратегию нацбезопасности: Китай остается самым серьезным вызовом
01:30
Зеленский: Из-за террора РФ экономика упала более чем на треть
01:13
В России на фоне войны засекретили четверть всех расходов на 2023 год – СМИ
00:40
Чехия до 2025 года потратит 61 млн евро на восстановление Украины
00:05
Макрон пообещал Украине шесть Caesar и зенитные ракеты
23:59
Сумщина: россияне разрушили 3 электростанции, отключение света – без графика
Все новости...