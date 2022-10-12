В случае вторжения с севера враг получит отпор непосредственно на границе – МВД

Минирования на границе Украины с Беларусью являются исключительно оборонительной мерой, в случае вторжения с севера враг получит отпор непосредственно на границе.

Источник: заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко во время брифинга в Military Media Center 12 октября

Прямая речь: "Логика действий Украины является вынужденно оборонительной. Мы уже имели факты наземного вторжения со стороны нашего северного соседа, использования его инфраструктуры и осуществления обстрелов – иначе реагировать мы не можем.

Потери со стороны агрессора будут высокие (в случае вторжения с севера - ред), а отпор будет дан непосредственно на границе".

Детали: Он добавил, что в октябре месяце Украина готова к возможному вторжению с севера в разы лучше, чем, например, в июне. Бондаренко отметил, что минирование также является лишь оборонительной мерой.

"Минирование – это меры оборонительного характера. Мы это делаем, чтобы враг понял, что отпор будет оказан, и не будет ситуации как в феврале, когда мы рассчитывали на соблюдение практики добрососедских отношений, но получили другой сценарий", – сказал он.

Что этому предшествовало: 10 октября председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо пожаловался, что Украина готовится к возможному наступлению со стороны его страны. В частности, взрывает мосты и заминирует дороги.