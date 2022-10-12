Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Пентагону: Українські війська змінили динаміку цієї війни

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 15:44
Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни. 

Про це він сказав, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн" в середу в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Путін намагається мобілізувати більше сил і заявити про належність суверенних територій України до Росії. Він кидається на цивільні цілі та інфраструктуру в українських містах. Він використовує безвідповідальні погрози та риторику", - сказав Остін.

Проте, за його словами, українські війська знову і знову демонструють зміну ситуації на полі бою завдяки наданому партнерами озброєнню.

"Коли ми зустрічалися у вересні, ми всі спостерігали, як Україна досягла надзвичайних здобутків на полі бою. Незважаючи на нові напади Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні містечок від російської окупації та повернули тисячі кілометрів квадратних своєї землі. Ці перемоги належать українським солдатам. Проте безпекова допомога контактної групи, тренування та зусилля з підтримки були життєво важливими. Ми здійснили величезний прогрес, працюючи разом, і оскільки війна змінилась - змінилась і місія цієї контактної групи", - зазначив глава Пентагону.

За його словами, напади Росії лише посилюють рішучість союзників у допомозі України.

Окрім засідання групи у форматі "Рамштайн", в Брюсселі також пройде зустріч міністрів оборони країн НАТО. За словами генсека Єнса Столтенберга, посилення протиповітряної оборони України стане топ-пріоритетом зустрічі.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: СШАУкраїнавійнаЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Росіяни перекинули в Україну військових від Корпусу вартових ісламської революції

Генасамблея ООН засудила "референдуми" РФ на окупованій частині України, Зеленський відреагував

Компанія зі США постачала обладнання виробнику російських ППО – Reuters

ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, але їй допомагають Туреччина й Китай – ЗМІ

фото, відеоЗнайдено 25 жертву розстрілу автоколони на Харківщині: літня жінка проповзла 200 м

У Пентагоні натякнули, які рішення щодо ППО обговорювалися на шостому "Рамштайні"

Усі новини...
Силовики викрили зрадника, який передавав РФ координати для ракетних ударів по Києву
В Білорусі помітили ще один ешелон до Росії з танками і вантажівками
Нідерланди передадуть Україні зенітних ракет на 15 млн євро
Німеччина передасть Україні додаткові PzH2000 і MARS II
Останні новини
06:11
Росіяни вдарили по Київщині дронами-камікадзе
05:45
Британія передасть Україні ракети для NASAMS
04:49
ISW: Росіяни перекинули в Україну військових від Корпусу вартових ісламської революції
04:05
Миколаїв: Росіяни вдарили в багатоповерхівку, вона зруйнована
03:40
По газовому родовищу в Іракському Курдистані випустили вісім "Катюш"
02:51
фотоMaxar показав нові фото пошкодженого Кримського мосту
02:15
У США представили стратегію нацбезпеки: Китай залишається найсерйознішим викликом
01:30
Зеленський: Через терор РФ економіка впала понад як на третину
01:13
У Росії на тлі війни засекретили чверть усіх витрат на 2023 рік – ЗМІ
00:40
Чехія до 2025 року витратить 61 млн євро на відбудову України
Усі новини...