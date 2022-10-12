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Глава Пентагона: Украинские войска изменили динамику этой войны

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 15:44
Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские войска при поддержке предоставленного Западом вооружения изменили динамику войны. 

Об этом он сказал, открывая заседание в формате "Рамштайн" в среду в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Путин пытается мобилизовать больше сил и заявить о принадлежности суверенных территорий Украины к России. Он бросается на гражданские цели и инфраструктуру в украинских городах. Он использует безответственные угрозы и риторику", - сказал Остин.

Однако, по его словам, украинские войска снова и снова демонстрируют изменение ситуации на поле боя благодаря предоставленному партнерами вооружению.

"Когда мы встречались в сентябре, мы все наблюдали, как Украина достигла чрезвычайных достижений на поле боя. Несмотря на новые нападения Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов от российской оккупации и вернули тысячи километров квадратных своей земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам. Однако помощь по безопасности контактной группы, тренировки и усилия по поддержке были жизненно важными. Мы осуществили огромный прогресс, работая вместе, и поскольку война изменилась - изменилась и миссия этой контактной группы", - отметил глава Пентагона.

По его словам, нападения России только усиливают решимость союзников в помощи Украине.

Кроме заседания группы в формате "Рамштайн", в Брюсселе также пройдет встреча министров обороны стран НАТО. По словам генсека Йенса Столтенберга, усиление противовоздушной обороны Украины станет топ-приоритетом встречи.

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Темы: СШАУкраинавойнаВооруженные силы
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