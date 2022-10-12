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Єврокомісія рекомендувала надати Боснії статус кандидата на вступ в ЄС

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 16:09
Єврокомісія рекомендувала надати Боснії статус кандидата на вступ в ЄС
Олівер Вархеї. фото з його Twitter

Європейська комісія рекомендувала надати Боснії і Герцеговині статус кандидата на вступ в ЄС з умовами.

Про це у середу заявив єврокомісар з питань розширення та політики сусідства ЄС Олівер Варгеї, представляючи звіт Єврокомісії, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Європейська комісія рекомендує, щоб статус кандидат був наданий Боснії і Герцеговині Радою ЄС з розумінням, що буде вжито низку кроків", - заявив Варгеї.

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Рада Європейського Союзу, тобто всі країни-члени, ухвалять одностайне рішення про те, чи надавати Боснії статус кандидата з умовами, в грудні цього року.

БіГ попросили попрацювати над реформами та перерахували вісім пріоритетів, які країна повинна виконати, щоб розпочати переговори про вступ. За цією ж формулою статус кандидата було надано і Україні та Молдові. 

Серед кроків, які очікує ЄС від Боснії і Герцеговини - затвердження в пріоритетному порядку змін щодо доброчесності до чинного закону про Вищу раду суддів і прокурорів, ухвалення нового закону про суди, про запобігання конфлікту інтересів, вжиття рішучих заходів для посилення запобігання та боротьби з корупцією та організованою злочинністю, просування забезпечення ефективної координації на всіх рівнях для управління кордонами та потенціалу управління міграцією, а також забезпечення функціонування системи надання притулку. 

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"Надання статусу кандидата - це пропозиція від Європи Боснії і Герцеговині та народу Боснії і Герцеговини. Ми робимо це для народу БіГ. Але вона також надходить з високими очікуваннями. Від еліт залежить втілення цього у реальність", - сказав Варгеї.

Боснія і Герцеговина подала заявку на вступ до ЄС у 2016 році.

Нагадаємо, Єврокомісії пояснила, якими будуть переговори про вступ України до ЄС, і зазначила, що так звані переговори про вступ до ЄС де-факто є не перемовинами, а процесом адаптації країни-кандидата до європейських правил.

Теми: БосніяЄС
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