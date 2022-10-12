Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии статус кандидата на вступление в ЕС

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 16:09
Оливер Вархеи. фото из его Twitter

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС с условиями.

Об этом в среду заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархеи, представляя отчет Еврокомиссии, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Европейская комиссия рекомендует, чтобы статус кандидат был предоставлен Боснии и Герцеговине Советом ЕС с пониманием, что будет предпринят ряд шагов", - заявил Вархеи.

Совет Европейского Союза, то есть все страны-члены, примут единогласное решение о том, предоставлять ли Боснии статус кандидата с условиями, в декабре этого года.

БиГ попросили поработать над реформами и перечислили восемь приоритетов, которые страна должна выполнить, чтобы начать переговоры о вступлении. По этой же формуле статус кандидата был предоставлен и Украине и Молдове. 

Среди шагов, которые ожидает ЕС от Боснии и Герцеговины - утверждение в приоритетном порядке изменений относительно добропорядочности в действующий закон о Высшем совете судей и прокуроров, принятие нового закона о судах, о предотвращении конфликта интересов, принятие решительных мер для усиления предотвращения и борьбы с коррупцией и организованной преступностью, продвижение обеспечения эффективной координации на всех уровнях для управления границами и потенциала управления миграцией, а также обеспечение функционирования системы предоставления убежища. 

"Предоставление статуса кандидата - это предложение от Европы Боснии и Герцеговине и ее народу. Мы делаем это для народа Боснии и Герцеговины. Но оно также связано с высокими ожиданиями. От элит зависит воплощение этого в реальность", - сказал Вархеи.

ВИДЕО ДНЯ

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году.

Напомним, Еврокомиссии пояснила, какими будут переговоры о вступлении Украины в ЕС, и отметила, что так называемые переговоры о вступлении в ЕС де-факто являются не переговорами, а процессом адаптации страны-кандидата к европейским правилам.

Темы: БоснияЕС
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Россияне перебросили в Украину военных от Корпуса стражей исламской революции

Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал

Компания из США поставляла оборудование производителю российских ПВО – Reuters

ЕС считает, что санкции исчерпывают военный бюджет РФ, но ей помогают Турция и Китай – СМИ

фото, видеоНайдена 25 жертва расстрела автоколонны на Харьковщине: пожилая женщина проползла 200 м

В Пентагоне намекнули, какие решения по ПВО обсуждались на шестом "Рамштайне"

Все новости...
Босния
Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Боснии статус кандидата на членство в ЕС - СМИ
В Боснии приказали пересчитать голоса на выборах Республики Сербской из-за подозрений против Додика
Лидер боснийских сербов поддержал войну Путина в Украине и пропаганду РФ о ней
Последние новости
06:45
ОК "Юг": ВСУ за сутки уничтожили пять вражеских складов с боеприпасами
06:11
Россияне ударили по Киевской области дронами-камикадзе
05:45
Британия передаст Украине ракеты для NASAMS
04:49
ISW: Россияне перебросили в Украину военных от Корпуса стражей исламской революции
04:05
Николаев: Россияне ударили в многоэтажку, она разрушена
03:40
По газовому месторождению в Иракском Курдистане выпустили восемь "Катюш"
02:51
фотоMaxar показал новые фото поврежденного Крымского моста
02:15
В США представили стратегию нацбезопасности: Китай остается самым серьезным вызовом
01:30
Зеленский: Из-за террора РФ экономика упала более чем на треть
01:13
В России на фоне войны засекретили четверть всех расходов на 2023 год – СМИ
Все новости...