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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии статус кандидата на вступление в ЕС

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 16:09
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии статус кандидата на вступление в ЕС
Оливер Вархеи. фото из его Twitter

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС с условиями.

Об этом в среду заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархеи, представляя отчет Еврокомиссии, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Европейская комиссия рекомендует, чтобы статус кандидат был предоставлен Боснии и Герцеговине Советом ЕС с пониманием, что будет предпринят ряд шагов", - заявил Вархеи.

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Совет Европейского Союза, то есть все страны-члены, примут единогласное решение о том, предоставлять ли Боснии статус кандидата с условиями, в декабре этого года.

БиГ попросили поработать над реформами и перечислили восемь приоритетов, которые страна должна выполнить, чтобы начать переговоры о вступлении. По этой же формуле статус кандидата был предоставлен и Украине и Молдове. 

Среди шагов, которые ожидает ЕС от Боснии и Герцеговины - утверждение в приоритетном порядке изменений относительно добропорядочности в действующий закон о Высшем совете судей и прокуроров, принятие нового закона о судах, о предотвращении конфликта интересов, принятие решительных мер для усиления предотвращения и борьбы с коррупцией и организованной преступностью, продвижение обеспечения эффективной координации на всех уровнях для управления границами и потенциала управления миграцией, а также обеспечение функционирования системы предоставления убежища. 

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"Предоставление статуса кандидата - это предложение от Европы Боснии и Герцеговине и ее народу. Мы делаем это для народа Боснии и Герцеговины. Но оно также связано с высокими ожиданиями. От элит зависит воплощение этого в реальность", - сказал Вархеи.

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году.

Напомним, Еврокомиссии пояснила, какими будут переговоры о вступлении Украины в ЕС, и отметила, что так называемые переговоры о вступлении в ЕС де-факто являются не переговорами, а процессом адаптации страны-кандидата к европейским правилам.

Темы: БоснияЕС
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