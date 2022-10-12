Нідерланди передадуть Україні зенітних ракет на 15 млн євро

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у середу оголосила про передання Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро для посилення захисту неба.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на De Telegraaf.

Зазвичай Нідерланди неохоче розкривають інформацію про конкретну військову підтримку України, але цього разу уряд вирішив зробити виняток, аби показати, що останні ракетні обстріли Росії не залишилися без наслідків.

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"Єдиний результат, якого досягне Путін – це те, що ми будемо постачати ще більше через такого роду атаки", – сказала Оллонгрен на міністерському засіданні Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі.

Вона не уточнила, скільки саме ракет буде передано Україні. Очікується, що їх будуть використовувати в зенітних установках, які нададуть Києву інші держави.

Глава нідерландського Міноборони водночас відмовилася говорити, чи буде Амстердам, як це було раніше, передавати Києву також важке озброєння.

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"Ми завжди маємо дивитися, які броньовані гаубиці ми можемо зараз поставити, а які нам зараз потрібні для власної готовності та навчань. Ми завжди шукаємо баланс", – зазначила Оллонгрен.

Як повідомлялося, Вашингтон працює над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS. Україну також отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.