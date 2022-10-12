Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нідерланди передадуть Україні зенітних ракет на 15 млн євро

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 17:08

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у середу оголосила про передання Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро для посилення захисту неба.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на De Telegraaf.

Зазвичай Нідерланди неохоче розкривають інформацію про конкретну військову підтримку України, але цього разу уряд вирішив зробити виняток, аби показати, що останні ракетні обстріли Росії не залишилися без наслідків.

"Єдиний результат, якого досягне Путін – це те, що ми будемо постачати ще більше через такого роду атаки", – сказала Оллонгрен на міністерському засіданні Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі.

Вона не уточнила, скільки саме ракет буде передано Україні. Очікується, що їх будуть використовувати в зенітних установках, які нададуть Києву інші держави.

Глава нідерландського Міноборони водночас відмовилася говорити, чи буде Амстердам, як це було раніше, передавати Києву також важке озброєння.

"Ми завжди маємо дивитися, які броньовані гаубиці ми можемо зараз поставити, а які нам зараз потрібні для власної готовності та навчань. Ми завжди шукаємо баланс", – зазначила Оллонгрен.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Вашингтон працює над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS. Україну також отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Теми: НідерландиУкраїназброявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Росіяни перекинули в Україну військових від Корпусу вартових ісламської революції

Генасамблея ООН засудила "референдуми" РФ на окупованій частині України, Зеленський відреагував

Компанія зі США постачала обладнання виробнику російських ППО – Reuters

ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, але їй допомагають Туреччина й Китай – ЗМІ

фото, відеоЗнайдено 25 жертву розстрілу автоколони на Харківщині: літня жінка проповзла 200 м

У Пентагоні натякнули, які рішення щодо ППО обговорювалися на шостому "Рамштайні"

Усі новини...
Нідерланди
Нідерланди допускають запуск родовища Гронінген, яке може замінити газ з РФ у Європі
Зеленський звільнив послів у Нідерландах та Швейцарії
У Нідерландах готові приймати російських ухилянтів
Останні новини
07:36
Зведення Генштабу: Росіяни на окремих напрямках почали отримувати накази призупинити наступ
07:25
Українські військові “приземлили” п’ять вертольотів Ка-52 і два десятки дронів
07:05
Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати залякування команди Михайла Ткача
06:45
ОК "Південь": ЗСУ за добу знищили п'ять ворожих складів з боєприпасами
06:11
Росіяни вдарили по Київщині дронами-камікадзе
05:45
Британія передасть Україні ракети для NASAMS
04:49
ISW: Росіяни перекинули в Україну військових від Корпусу вартових ісламської революції
04:05
Миколаїв: Росіяни вдарили в багатоповерхівку, вона зруйнована
03:40
По газовому родовищу в Іракському Курдистані випустили вісім "Катюш"
02:51
фотоMaxar показав нові фото пошкодженого Кримського мосту
Усі новини...