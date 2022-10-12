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Нидерланды передадут Украине зенитных ракет на 15 млн евро

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 17:08

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в среду объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 миллионов евро для усиления защиты неба.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на De Telegraaf.

Обычно Нидерланды неохотно раскрывают информацию о конкретной военной поддержке Украины, но на этот раз правительство решило сделать исключение, чтобы показать, что последние ракетные обстрелы России не остались без последствий.

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"Единственный результат, которого достигнет Путин - это то, что мы будем поставлять еще больше из-за такого рода атак", - сказала Оллонгрен на министерском заседании Североатлантического Альянса в Брюсселе.

Она не уточнила, сколько именно ракет будет передано Украине. Ожидается, что их будут использовать в зенитных установках, которые предоставят Киеву другие государства.

Глава нидерландского Минобороны в то же время отказалась говорить, будет ли Амстердам, как это было раньше, передавать Киеву также тяжелое вооружение.

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"Мы всегда должны смотреть, какие бронированные гаубицы мы можем сейчас поставить, а какие нам сейчас нужны для собственной готовности и учений. Мы всегда ищем баланс", - отметила Оллонгрен.

Как сообщалось, Вашингтон работает над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS. Украина также получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Темы: НидерландыУкраинаоружиевойна
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