Німеччина передасть Україні додаткові PzH2000 і MARS II

Німеччина в середу анонсувала постачання додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та реактивних систем залпового вогню MARS II в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зустріч формату "Рамштайн" відбувається в особливий час: ракетні удари й часткова мобілізація Росії, псевдореферендуми й контрнаступ України. Координуємо нашу поточну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні передадуть додаткові PzH2000 і MARS II", – повідомило федеральне міністерство оборони Німеччини у Twitter.

Treffen im Ramstein-Format zu einem besonderen Zeitpunkt: 🇷🇺 Raketenangriffe & Teilmobilmachung, Scheinreferenden, 🇺🇦 Gegenoffensive. Wir koordinieren unsere kontinuierliche Unterstützung. In den nächsten Wochen werden weitere #PzH2000 und #MARSII an die #Ukraine übergeben. pic.twitter.com/BMDD7l6Bbf October 12, 2022

Скільки саме озброєння отримає Україна, не уточнюється.

Як відомо, Україна вже отримала від Німеччини щонайменше п’ять реактивних систем залпового вогню MARS II і десятки гаубиць Panzerhaubitze 2000.

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Крім того, у вівторок Німеччина також передала Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, якої немає навіть на озброєнні Бундесверу.