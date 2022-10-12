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Німеччина передасть Україні додаткові PzH2000 і MARS II

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 16:45

Німеччина в середу анонсувала постачання додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та реактивних систем залпового вогню MARS II в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зустріч формату "Рамштайн" відбувається в особливий час: ракетні удари й часткова мобілізація Росії, псевдореферендуми й контрнаступ України. Координуємо нашу поточну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні передадуть додаткові PzH2000 і MARS II", – повідомило федеральне міністерство оборони Німеччини у Twitter.

Скільки саме озброєння отримає Україна, не уточнюється.

Як відомо, Україна вже отримала від Німеччини щонайменше п’ять реактивних систем залпового вогню MARS II і десятки гаубиць Panzerhaubitze 2000.

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Крім того, у вівторок Німеччина також передала Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, якої немає навіть на озброєнні Бундесверу.

Теми: НімеччинаУкраїназброявійна
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