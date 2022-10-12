Германия передаст Украине дополнительные PzH2000 и MARS II

Германия в среду анонсировала поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и реактивных систем залпового огня MARS II в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Встреча формата "Рамштайн" происходит в особое время: ракетные удары и частичная мобилизация России, псевдореферендумы и контрнаступление Украины. Координируем нашу текущую поддержку. В ближайшие несколько недель Украине передадут дополнительные PzH2000 и MARS II", - сообщило федеральное министерство обороны Германии в Twitter.

Treffen im Ramstein-Format zu einem besonderen Zeitpunkt: 🇷🇺 Raketenangriffe & Teilmobilmachung, Scheinreferenden, 🇺🇦 Gegenoffensive. Wir koordinieren unsere kontinuierliche Unterstützung. In den nächsten Wochen werden weitere #PzH2000 und #MARSII an die #Ukraine übergeben. pic.twitter.com/BMDD7l6Bbf October 12, 2022

Сколько именно вооружения получит Украина, не уточняется.

Как известно, Украина уже получила от Германии по меньшей мере пять реактивных систем залпового огня MARS II и десятки гаубиц Panzerhaubitze 2000.

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Кроме того, во вторник Германия также передала Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T, которой нет даже на вооружении Бундесвера.