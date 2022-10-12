Посли ЄС погодили створення тренувальної місії для українських військових - ЗМІ

Посли Євросоюзу погодили заснування тренувальної місіії для українських військових, про що раніше досягли політичної згоди на неформальній зустрічі лідерів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його словами, місія з військової підтримки ЄС для України буде мати штаб-квартири у Німеччині й Польщі.

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"У понеділок міністри закордонних справ ЄС мають дати "зелене світло" і вона має запуститися якнайшвидше", - написав Джозвяк.

Як повідомлялося, на неформальній зустрічі лідерів ЄС 7 жовтня у Празі країни досягли консенсусу щодо створення спільної тренувальної місії для підготовки українських військових.

За даними ЗМІ, у рамках навчальної місії ЄС планує навчити до 15 тисяч українських військовослужбовців.