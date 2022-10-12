Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посли ЄС погодили створення тренувальної місії для українських військових - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 18:03
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Посли Євросоюзу погодили заснування тренувальної місіії для українських військових, про що раніше досягли політичної згоди на неформальній зустрічі лідерів. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк. 

За його словами, місія з військової підтримки ЄС для України буде мати штаб-квартири у Німеччині й Польщі. 

"У понеділок міністри закордонних справ ЄС мають дати "зелене світло" і вона має запуститися якнайшвидше", - написав Джозвяк.  

Як повідомлялося, на неформальній зустрічі лідерів ЄС 7 жовтня у Празі країни досягли консенсусу щодо створення спільної тренувальної місії для підготовки українських військових.

За даними ЗМІ, у рамках навчальної місії ЄС планує навчити до 15 тисяч українських військовослужбовців.

Теми: ЄСарміяУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Росіяни перекинули в Україну військових від Корпусу вартових ісламської революції

Генасамблея ООН засудила "референдуми" РФ на окупованій частині України, Зеленський відреагував

Компанія зі США постачала обладнання виробнику російських ППО – Reuters

ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, але їй допомагають Туреччина й Китай – ЗМІ

фото, відеоЗнайдено 25 жертву розстрілу автоколони на Харківщині: літня жінка проповзла 200 м

У Пентагоні натякнули, які рішення щодо ППО обговорювалися на шостому "Рамштайні"

Усі новини...
ЄС
Туреччина продовжує віддалятися від ЄС, переговори про вступ у глухому куті - звіт ЄК
Єврокомісія рекомендувала надати Боснії статус кандидата на вступ в ЄС
ЄС готує рішення про неприйняття закордонних паспортів, виданих на окупованих територіях України
Останні новини
09:00
Російські солдати масово пишуть рапорти на звільнення – Гайдай
08:29
Литва надасть нову військову допомогу Україні: бронемашини, тепловізори та дрони
08:25
Росіяни в Авдіївці убили 7 мирних жителів за добу
08:23
Посол Кислиця потролив Росію через втрату нею підтримки в ООН
08:13
фотоОбстріл Нікополя: Росіяни поранили чоловіка, кинули снаряди в собор і дитсадок
07:36
Зведення Генштабу: Росіяни на окремих напрямках почали отримувати накази призупинити наступ
07:25
Українські військові “приземлили” п’ять вертольотів Ка-52 і два десятки дронів
07:05
Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати залякування команди Михайла Ткача
06:45
ОК "Південь": ЗСУ за добу знищили п'ять ворожих складів з боєприпасами
06:11
Росіяни вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Усі новини...