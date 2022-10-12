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Послы ЕС согласовали создание тренировочной миссии для украинских военных - СМИ

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 18:03
Послы ЕС согласовали создание тренировочной миссии для украинских военных - СМИ
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Послы Евросоюза согласовали учреждение тренировочной миссии для украинских военных, о чем ранее достигли политического согласия на неформальной встрече лидеров. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк. 

По его словам, миссия по военной поддержке ЕС для Украины будет иметь штаб-квартиры в Германии и Польше.

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"В понедельник министры иностранных дел ЕС должны дать "зеленый свет" и она должна запуститься как можно быстрее", - написал Джозвяк.  

Как сообщалось, на неформальной встрече лидеров ЕС 7 октября в Праге страны достигли консенсуса по созданию совместной тренировочной миссии для подготовки украинских военных.

По данным СМИ, в рамках учебной миссии ЕС планирует обучить до 15 тысяч украинских военнослужащих.

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Темы: ЕСармияУкраина
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