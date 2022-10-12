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Азербайджан заявив, що машину його посольства у США обстріляли

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 18:13

Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що в ніч проти вівторка автомобіль, який належить азербайджанському посольству в США, було обстріляно невідомими.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення МЗС Азербайджану.

У середу відомство викликало тимчасового повіреного у справах США в Баку, якому висловило "серйозне занепокоєння й незадоволеність" інцидентом у Вашингтоні та вимогу гарантувати безпеку дипломатичного представництва Баку.

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В МЗС Азербайджану нагадали, що в останні тижні їхні посольства зазнають "систематичних атак з боку радикальних представників вірменської спільноти в іноземних країнах, зокрема нападів і актів вандалізму".

"Із сумом констатуємо, що ані атаки, які відбулися в останні дні, ані кримінальні справи, відкриті у 2020 році в європейських столицях, а також у Лос-Анджелесі, проти азербайджанських дипломатичних представництв і членів азербайджанських спільнот, не були притягнені до відповідальності", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на початку жовтня МЗС Азербайджану висловило протест послу Франції через акт вандалізму проти азербайджанського посольства в Парижі, скоєного "радикальними вірменськими угрупованнями".

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Теми: АзербайджанСША
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