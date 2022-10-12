Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Азербайджан заявил, что машину его посольства в США обстреляли

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 18:13

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что в ночь на вторник автомобиль, принадлежащий азербайджанскому посольству в США, был обстрелян неизвестными.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МИД Азербайджана.

В среду ведомство вызвало временного поверенного в делах США в Баку, которому выразило "серьезное беспокойство и неудовлетворенность" инцидентом в Вашингтоне и требование гарантировать безопасность дипломатического представительства Баку.

В МИД Азербайджана напомнили, что в последние недели их посольства подвергаются "систематическим атакам со стороны радикальных представителей армянского сообщества в зарубежных странах, в частности нападениям и актам вандализма".

"С грустью констатируем, что ни атаки, которые произошли в последние дни, ни уголовные дела, открытые в 2020 году в европейских столицах, а также в Лос-Анджелесе, против азербайджанских дипломатических представительств и членов азербайджанских сообществ, не были привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале октября МИД Азербайджана выразил протест послу Франции из-за акта вандализма против азербайджанского посольства в Париже, совершенного "радикальными армянскими группировками".

Темы: АзербайджанСША
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Россияне перебросили в Украину военных от Корпуса стражей исламской революции

Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал

Компания из США поставляла оборудование производителю российских ПВО – Reuters

ЕС считает, что санкции исчерпывают военный бюджет РФ, но ей помогают Турция и Китай – СМИ

фото, видеоНайдена 25 жертва расстрела автоколонны на Харьковщине: пожилая женщина проползла 200 м

В Пентагоне намекнули, какие решения по ПВО обсуждались на шестом "Рамштайне"

Все новости...
Азербайджан
Армения, Азербайджан и Евросоюз согласовали размещение гражданской миссии ЕС на границе
Объем поставок газа из Азербайджана в Европу увеличат вдвое
Лидеры Армении и Азербайджана встретятся с Макроном и президентом Евросовета в Праге
Последние новости
09:12
Защитники за сутки уничтожили 420 оккупантов, 6 вертолетов и 33 БПЛА - Генштаб
09:07
Макрон исключил применение ядерного оружия против РФ, если та нанесет удар по Украине
09:00
Российские солдаты массово пишут рапорты на увольнение – Гайдай
08:29
Литва предоставит новую военную помощь Украине: бронемашины, тепловизоры и дроны
08:25
Россияне в Авдеевке убили 7 мирных жителей за сутки
08:23
Посол Кислица потроллил Россию из-за утраты ею поддержки в ООН
08:13
фотоОбстрел Никополя: Россияне ранили мужчину, бросили снаряды в собор и детсад
07:36
Сводка Генштаба: Россияне на отдельных направлениях начали получать приказы приостановить наступление
07:25
Украинские военные "приземлили" пять вертолетов Ка-52 и два десятка дронов
07:05
Комитет защиты журналистов требует расследовать запугивание команды Михаила Ткача
Все новости...