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Азербайджан заявил, что машину его посольства в США обстреляли

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 18:13

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что в ночь на вторник автомобиль, принадлежащий азербайджанскому посольству в США, был обстрелян неизвестными.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МИД Азербайджана.

В среду ведомство вызвало временного поверенного в делах США в Баку, которому выразило "серьезное беспокойство и неудовлетворенность" инцидентом в Вашингтоне и требование гарантировать безопасность дипломатического представительства Баку.

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В МИД Азербайджана напомнили, что в последние недели их посольства подвергаются "систематическим атакам со стороны радикальных представителей армянского сообщества в зарубежных странах, в частности нападениям и актам вандализма".

"С грустью констатируем, что ни атаки, которые произошли в последние дни, ни уголовные дела, открытые в 2020 году в европейских столицах, а также в Лос-Анджелесе, против азербайджанских дипломатических представительств и членов азербайджанских сообществ, не были привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале октября МИД Азербайджана выразил протест послу Франции из-за акта вандализма против азербайджанского посольства в Париже, совершенного "радикальными армянскими группировками".

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Темы: АзербайджанСША
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