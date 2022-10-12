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Путін пропонує Європі газ через вцілілу гілку ПП2 або новим маршрутом через Туреччину

Середа, 12 жовтня 2022, 18:47
Володимир Путін, фото Getty Images

Президент РФ Владімір Путін знову заявив, що Росія могла би постачати Європі газ через вцілілу гілку "Північного потоку-2", або альтернативним маршрутом через Туреччину. 

Як повідомляє РБК, про це він заявив на форумі "Російський енергетичний тиждень", пише "Європейська правда".

Президент РФ Володмир Путін стверджує, що Росія готова постачати Європі додаткові обсяги газу в зимовий період по вцілілій гілці "Північного потоку-2".

"Якщо ми з європейцями прийдемо до спільного рішення постачати газ по вцілілій гілці "Північного потоку-2" (…) - Росія до початку цих постачань готова, м'яч на стороні Євросоюзу. Хочуть - нехай просто кран відкриють і все", - заявив Путін.

Він також сказав, що пошкоджені гілки "Північних потоків" відремонтувати можливо, але "лише у разі подальшої економічно обґрунтованої експлуатації".

Крім того, пише "Интерфакс", Путін запропонував спрямувати транзит, який раніше йшов через "Північний потік", через Чорноморський регіон і створити у Туреччині газовий хаб, "якщо європейські партнери у цьому зацікавлені". Він нагадав, що Росія постачає газ до Туреччини по двох газопроводах і за цим напрямком "високий рівень економічної доцільності та безпеки" постачання. 

Президент РФ також заявив, що вибухи на "Північних потоках" вигідні США, Польщі та Україні.

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Нагадаємо, "Північний потік-2" так і не пройшов сертифікацію до вторгенням РФ в Україну та ще не використовувася, а після того опинився під санкціями. 

Читайте також на цю тему: Росія грає ва-банк: які наслідки матимуть вибухи на "Північних потоках".

Теми: ПутінгазТуреччина
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