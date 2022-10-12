Путин предлагает Европе газ через уцелевшую ветку СП2 или новым маршрутом через Турцию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы поставлять Европе газ через уцелевшую ветвь "Северного потока-2" или по альтернативному маршруту через Турцию.

Как сообщает РБК, об этом он заявил на форуме "Российская энергетическая неделя", пишет "Европейская правда".

"Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке "Северного потока-2" (...) - Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто кран откроют и все", - заявил Путин.

Он также сказал, что поврежденные ветки "Северных потоков" отремонтировать возможно, но "только в случае дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации".

Кроме того, пишет "Интерфакс", Путин предложил направить транзит, который ранее шел через "Северный поток", через Черноморский регион и создать в Турции газовый хаб, "если европейские партнеры в этом заинтересованы". Он напомнил, что Россия поставляет газ в Турцию по двум газопроводам и по этому направлению "высокий уровень экономической целесообразности и безопасности" поставок.

Президент РФ также заявил, что взрывы на "Северных потоках" выгодны США, Польше и Украине.

Напомним, "Северный поток-2" так и не прошел сертификацию до вторжения РФ в Украину и еще не использовался, а после того оказался под санкциями.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также на эту тему: Россия играет ва-банк: какие последствия будут иметь взрывы на "Северных потоках"