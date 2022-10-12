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Путин предлагает Европе газ через уцелевшую ветку СП2 или новым маршрутом через Турцию

Среда, 12 октября 2022, 18:47
Путин предлагает Европе газ через уцелевшую ветку СП2 или новым маршрутом через Турцию
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы поставлять Европе газ через уцелевшую ветвь "Северного потока-2" или по альтернативному маршруту через Турцию.

Как сообщает РБК, об этом он заявил на форуме "Российская энергетическая неделя", пишет "Европейская правда".

"Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке "Северного потока-2" (...) - Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто кран откроют и все", - заявил Путин.

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Он также сказал, что поврежденные ветки "Северных потоков" отремонтировать возможно, но "только в случае дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации".

Кроме того, пишет "Интерфакс", Путин предложил направить транзит, который ранее шел через "Северный поток", через Черноморский регион и создать в Турции газовый хаб, "если европейские партнеры в этом заинтересованы". Он напомнил, что Россия поставляет газ в Турцию по двум газопроводам и по этому направлению "высокий уровень экономической целесообразности и безопасности" поставок. 

Президент РФ также заявил, что взрывы на "Северных потоках" выгодны США, Польше и Украине.

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Напомним, "Северный поток-2" так и не прошел сертификацию до вторжения РФ в Украину и еще не использовался, а после того оказался под санкциями. 

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Темы: ПутингазТурция
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