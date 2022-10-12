Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин предлагает Европе газ через уцелевшую ветку СП2 или новым маршрутом через Турцию

Среда, 12 октября 2022, 18:47
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы поставлять Европе газ через уцелевшую ветвь "Северного потока-2" или по альтернативному маршруту через Турцию.

Как сообщает РБК, об этом он заявил на форуме "Российская энергетическая неделя", пишет "Европейская правда".

"Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке "Северного потока-2" (...) - Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто кран откроют и все", - заявил Путин.

Он также сказал, что поврежденные ветки "Северных потоков" отремонтировать возможно, но "только в случае дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации".

Кроме того, пишет "Интерфакс", Путин предложил направить транзит, который ранее шел через "Северный поток", через Черноморский регион и создать в Турции газовый хаб, "если европейские партнеры в этом заинтересованы". Он напомнил, что Россия поставляет газ в Турцию по двум газопроводам и по этому направлению "высокий уровень экономической целесообразности и безопасности" поставок. 

Президент РФ также заявил, что взрывы на "Северных потоках" выгодны США, Польше и Украине.

Напомним, "Северный поток-2" так и не прошел сертификацию до вторжения РФ в Украину и еще не использовался, а после того оказался под санкциями. 

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также на эту тему: Россия играет ва-банк: какие последствия будут иметь взрывы на "Северных потоках"

Темы: ПутингазТурция
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Макрон исключил применение ядерного оружия против РФ, если та нанесет удар по Украине

ISW: Россияне перебросили в Украину военных от Корпуса стражей исламской революции

Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал

Компания из США поставляла оборудование производителю российских ПВО – Reuters

ЕС считает, что санкции исчерпывают военный бюджет РФ, но ей помогают Турция и Китай – СМИ

фото, видеоНайдена 25 жертва расстрела автоколонны на Харьковщине: пожилая женщина проползла 200 м

Все новости...
Путин
Без свободной Украины не будет и свободной Беларуси и Европы
"Хайли лайкли все понятно": Путин говорит, что за взрывами на "Северных потоках" стоят США, Украина и Польша
НАТО проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию на фоне угроз Путина
Последние новости
09:47
фотоНочной удар по Николаеву: из-под завалов достали пострадавшего ребенка, еще 7 человек ищут
09:46
Украина должна восстановить границы в пределах 1991 года – Макрон
09:45
На Харьковщине двое дорожников подорвались на мине
09:12
Защитники за сутки уничтожили 420 оккупантов, 6 вертолетов и 33 БПЛА — Генштаб
09:07
Макрон исключил применение ядерного оружия против РФ, если та нанесет удар по Украине
09:00
Российские солдаты массово пишут рапорты на увольнение – Гайдай
08:29
Литва предоставит новую военную помощь Украине: бронемашины, тепловизоры и дроны
08:25
Россияне в Авдеевке убили 7 мирных жителей за сутки
08:23
Посол Кислица потроллил Россию из-за утраты ею поддержки в ООН
08:13
фотоОбстрел Никополя: Россияне ранили мужчину, бросили снаряды в собор и детсад
Все новости...