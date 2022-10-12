Генштаб: Росія завдала 3 ракетні й 4 авіаудари по мирних містах, збито 10 дронів 

Протягом доби російські загарбники завдали три ракетні та чотири авіаційні удари по критичній інфраструктурі та житлових районах України, а сили протиповітряної оборони України знищили 10 ворожих дронів-камікадзе.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 середи 12 жовтня

Дослівно: "Протягом доби окупанти завдали 3 ракетні та 4 авіаційні удари, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ.

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Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 10 населених пунктів. Серед них – Малі Щербаки, Очаків, Нікополь та Мирне. В зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької та Миколаївської областей.

Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва "Shahed-136". Десять з них було знищено силами і засобами ППО Сил оборони України".