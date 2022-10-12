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Генштаб: Россия нанесла 3 ракетных и 4 авиаудара по мирным городам, сбито 10 дронов

Елена РощинаСреда, 12 октября 2022, 18:56
Генштаб: Россия нанесла 3 ракетных и 4 авиаудара по мирным городам, сбито 10 дронов
САУ в действии, фото Генштаба ВСУ

В течение суток российские захватчики нанесли три ракетных и четыре авиационных удара по Украине, а силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 10 вражеских дронов-камикадзе.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 среда 12 октября

Дословно: "В течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 4 авиационных удара, совершили до 10 обстрелов из РСЗО.

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Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более 10 населенных пунктов. Среди них – Малые Щербаки, Очаков, Никополь и Мирное. В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской и Николаевской областей.

Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed-136". Десять из них были уничтожены силами и средствами ПВО сил обороны Украины".

Темы: войнаРосcияУкраинаГенштаб
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