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На Черкащині успішно спрацювала ППО - голова ОВА

Валентина РоманенкоСереда, 12 жовтня 2022, 19:00
ілюстративне фото

В Черкаській області працювала протиповітряна оборона.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець в Telegram

Пряма мова: "Без паніки! На Черкащині працює ППО. Тривога у сусідній області".

Оновлено: Пізніше голова ОВА повідомив, що на Черкащині під час крайньої тривоги ППО спрацювала успішно.

Інформація по збитих ворожих цілях наразі уточнюється.

Працюють вибухотехніки і сапери. Попередньо без потерпілих.

Табурець наголошує: якщо ви натрапили на уламки чи підозрілі предмети - в жодному разі не чіпайте! Телефонуйте 101, 102.

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Теми: Черкаська областьППОвійна
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