На Черкащині успішно спрацювала ППО - голова ОВА
Середа, 12 жовтня 2022, 19:00
В Черкаській області працювала протиповітряна оборона.
Джерело: голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець в Telegram
Пряма мова: "Без паніки! На Черкащині працює ППО. Тривога у сусідній області".
Оновлено: Пізніше голова ОВА повідомив, що на Черкащині під час крайньої тривоги ППО спрацювала успішно.
Інформація по збитих ворожих цілях наразі уточнюється.
Працюють вибухотехніки і сапери. Попередньо без потерпілих.
Табурець наголошує: якщо ви натрапили на уламки чи підозрілі предмети - в жодному разі не чіпайте! Телефонуйте 101, 102.
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