В Черкасской области успешно сработала ПВО - глава ОГА

В Черкасской области работала противовоздушная оборона.

Источник: глава областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь: "Без паники! В Черкасской области работает ПВО. Тревога в соседней области".

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Обновлено: Позже глава ОВА сообщил, что в Черкасской области во время крайней тревоги ПВО сработала успешно.

Информация по сбитым вражеским целям пока уточняется.

Работают взрывотехники и саперы. Предварительно без пострадавших.

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Табурец подчеркивает: если вы наткнулись на обломки или подозрительные предметы - ни в коем случае не трогайте! Звоните 101, 102.