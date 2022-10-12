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Міністр оборони Британії: Після невдач в Україні Росія більше не є наддержавою

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 19:00

На думку міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, в президента Росії Владіміра Путіна починає з’являтися розуміння, що РФ більше не є наддержавою через низку невдач російської армії в Україні.

Як передає "Європейська правда", таке Воллес сказав в інтерв’ю Evening Standard.

"Він (Путін) щойно виявив, що (Росія) – не наддержава. Це ключовий момент. З одного боку, ви повірили у власний хайп, паради, на якихз ви рахували танки, вважали, що є невразливими, а на ділі – ні", – сказав він.

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Глава британського Міноборони вважає, що російські сили програють в Україні через "свої військові можливості" та хибні "стратегічні припущення" свого керівництва.

"На кожному кроці вони недооцінювали Україну і переоцінювали Росію. Але у Путіна в загашнику є мільйони людей, яких він може запхати у м'ясорубку без правил, без поваги до людських життів, до невинних людей і цивільного населення", – додав Воллес.

Він додав, що в останні дні контрнаступ України в Херсонській області сповільнився, та вона все одно зберігає перевагу, тоді як Росія "стикається з катастрофічною втратою бойового духу, поганим оснащенням, значним дефіцитом боєприпасів та політичною нестабільністю".

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"Його (Путіна) стратегічні припущення, схоже, помилкові в усьому. Навіть вчора (в понеділок) обстріл мізерної кількості ракет по випадкових цивільних об'єктах, в той час як ви повинні були обстрілювати військові цілі, не є стратегічним або розумним використанням ваших обмежених ресурсів", – вважає міністр оборони Британії.

Раніше Бен Воллес заявляв, що останні кроки президента РФ Владіміра Путіна де-факто є визнанням з його боку, що Росія почала програвати

Теми: Велика БританіяРосіявійнаУкраїна
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