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Министр обороны Британии: После неудач в Украине Россия больше не является сверхдержавой

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 19:00

По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, у президента России Владимира Путина начинает появляться понимание, что РФ больше не является сверхдержавой из-за ряда неудач российской армии в Украине.

Как передает "Европейская правда", такое Уоллес сказал в интервью Evening Standard.

"Он (Путин) только что обнаружил, что (Россия) - не сверхдержава. Это ключевой момент. С одной стороны, вы поверили в собственный хайп, парады, на которых вы считали танки, считали, что неуязвимы, а на деле - нет", - сказал он.

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Глава британского Минобороны считает, что российские силы проигрывают в Украине из-за "своих военных возможностей" и ошибочных "стратегических предположений" своего руководства.

"На каждом шагу они недооценивали Украину и переоценивали Россию. Но у Путина в загашнике есть миллионы людей, которых он может запихнуть в мясорубку без правил, без уважения к человеческим жизням, к невинным людям и гражданскому населению", - добавил Уоллес.

Он добавил, что в последние дни контрнаступление Украины в Херсонской области замедлилось, но она все равно сохраняет преимущество, тогда как Россия "сталкивается с катастрофической потерей боевого духа, плохим оснащением, значительным дефицитом боеприпасов и политической нестабильностью".

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"Его (Путина) стратегические предположения, похоже, ошибочны во всем. Даже вчера (в понедельник) обстрел мизернім количеством ракет по случайным гражданским объектам, в то время как вы должны были обстреливать военные цели, не является стратегическим или разумным использованием ваших ограниченных ресурсов", - считает министр обороны Британии.

Ранее Бен Уоллес заявлял, что последние шаги президента РФ Владимира Путина де-факто являются признанием с его стороны, что Россия начала проигрывать.

Темы: ВеликобританияРосcиявойнаУкраина
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