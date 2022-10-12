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У Зеленського назвали історичним черговий "Рамштайн": натякають на домовленості про ППО

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 19:55

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав "історичною" чергову зустріч формату "Рамштайн", натякнувши, що є рішення для посилення протиповітряної оборони України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Ще один "Рамштайн". Ця зустріч історична, тому що ухвалюються рішення для "закриття" українського неба. Посилення системи ППО – це те, що нам потрібно. Ми в постійному діалозі з нашими союзниками. Саме сучасні системи ППО для України були темою наших останніх розмов з Джейком Салліваном (радником з нацбезпеки США - ред.)", - написав Єрмак. 

Як повідомлялося, на відкритті зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.  

Окрім засідання групи у форматі "Рамштайн", в Брюсселі також пройде зустріч міністрів оборони країн НАТО. За словами генсека Єнса Столтенберга, посилення протиповітряної оборони України стане топ-пріоритетом зустрічі.

Нагадаємо, вранці 12 жовтня міністр оборони України підтвердив отримання першої системи IRIS-T від Німеччини та ще чотирьох комплексів HIMARS від США.

Теми: ЗеленськийРамштайнППО
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