Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского назвали историческим очередной "Рамштайн": намекают на договоренности о ПВО

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 19:55

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "исторической" очередную встречу формата "Рамштайн", намекнув на решения для усиления противовоздушной обороны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Еще один "Рамштайн". Эта встреча историческая, потому что принимаются решения для "закрытия" украинского неба. Усиление системы ПВО - это то, что нам нужно. Мы в постоянном диалоге с нашими союзниками. Именно современные системы ПВО для Украины были темой наших последних разговоров с Джейком Салливаном (советником по нацбезопасности США - ред.)", - написал Ермак. 

Как сообщалось, на открытии встречи министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские войска при поддержке предоставленного Западом вооружения изменили динамику войны.  

Кроме заседания группы в формате "Рамштайн", в Брюсселе также пройдет встреча министров обороны стран НАТО. По словам генсека Йенса Столтенберга, усиление противовоздушной обороны Украины станет топ-приоритетом встречи.

Напомним, утром 12 октября министр обороны Украины подтвердил получение первой системы IRIS-T от Германии и еще четырех комплексов HIMARS от США.

Темы: ЗеленскийРамштайнПВО
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украина получила $1,3 миллиарда от МВФ

Макрон исключил ядерный ответ Франции в случае аналогичного удара РФ по Украине

ISW: Россияне перебросили в Украину военных от Корпуса стражей исламской революции

Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал

Компания из США поставляла оборудование производителю российских ПВО – Reuters

ЕС считает, что санкции исчерпывают военный бюджет РФ, но ей помогают Турция и Китай – СМИ

Все новости...
Зеленский
Зеленский похвалился результатами оборонного "Рамштайна" и финансовым "Рамштайном"
В Беларуси прокомментировали предложение Зеленского о международной миссии на границе
Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Дерипаски и Курченко
Последние новости
10:42
Украина получила $1,3 миллиарда от МВФ
10:35
В России заявили, что принятие Украины в НАТО может привести к Третьей мировой войне
10:33
МВФ поддерживает создание форума для финансовой поддержки Украины
10:32
НБУ начнет продажу имущества завода Жеваго из-за долга в 4 миллиарда
10:03
Безопасно ли делать несколько прививок в один день – объясняют в ЦОС
10:00
Итальянский энергогигант Enel завершил продажу российских активов местным инвесторам
09:57
Британская разведка: россияне ожидают боев в Херсоне
09:55
Украина получила еще 550 миллионов евро от ЕИБ: на что потратят средства
09:47
обновлено, фото, видеоНочной удар по Николаеву: из-под завалов достали пострадавшего ребенка, еще 7 человек ищут, 1 человек погиб
09:46
Украина должна восстановить границы в пределах 1991 года – Макрон
Все новости...