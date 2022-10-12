У Зеленского назвали историческим очередной "Рамштайн": намекают на договоренности о ПВО

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "исторической" очередную встречу формата "Рамштайн", намекнув на решения для усиления противовоздушной обороны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Еще один "Рамштайн". Эта встреча историческая, потому что принимаются решения для "закрытия" украинского неба. Усиление системы ПВО - это то, что нам нужно. Мы в постоянном диалоге с нашими союзниками. Именно современные системы ПВО для Украины были темой наших последних разговоров с Джейком Салливаном (советником по нацбезопасности США - ред.)", - написал Ермак.

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Как сообщалось, на открытии встречи министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские войска при поддержке предоставленного Западом вооружения изменили динамику войны.

Кроме заседания группы в формате "Рамштайн", в Брюсселе также пройдет встреча министров обороны стран НАТО. По словам генсека Йенса Столтенберга, усиление противовоздушной обороны Украины станет топ-приоритетом встречи.

Напомним, утром 12 октября министр обороны Украины подтвердил получение первой системы IRIS-T от Германии и еще четырех комплексов HIMARS от США.