Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в середу приїхав до Москви вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сам Сійярто написав у Facebook.

"Після приземлення – одразу в штаб-квартиру "Газпрому". Очікуємо на тривалу дискусію з виконавчим директором Олексієм Міллером, і сьогоднішній вечір – ключовий для забезпечення енергетичної безпеки Угорщини", – йдеться в дописі.

Раніше Сійярто казав, що їде "для відповідних обговорень із "Газпромом", з "Росатомом" та іншими посадовцями, щоб енергопостачання для Угорщини було в порядку не лише протягом зими, а й у наступні місяці".

А тих, хто критикував візит, глава угорського МЗС звинуватив у тому, що вони "не хочуть миру".

Спершу про новий візит Сійярто до Росії стало відомо зі списку учасників масштабної конференції "Російський енергетичний тиждень", яку проводить уряд Росії. Петер Сійярто є оголошеним і підтвердженим учасником панелі за назвою "Глобальні енергетичні тренди: сьогодні та завтра", що планується 13 жовтня.

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Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, коментуючи можливий візит, сказав, що за нинішніх обставин переговори з РФ на високому рівні не мають жодного сенсу.

Як повідомлялося, у липні Петер Сійярто став першим з 24 лютого європейським посадовцем, який відвідав Москву не для мирних переговорів, а для вирішення двосторонніх питань. Досі ніхто інший з міністрів держав ЄС не повторював такий крок.

Про важливість цього вибору та про те, як Угорщина помиляється не вперше, читайте в публікації Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році.