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Сийярто второй раз с 24 февраля приехал в Москву

Среда, 12 октября 2022, 20:34

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду приехал в Москву во второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сам Сийярто написал в Facebook.

"После приземления - сразу в штаб-квартиру "Газпрома". Ожидаем длительную дискуссию с исполнительным директором Алексеем Миллером, и сегодняшний вечер - ключевой для обеспечения энергетической безопасности Венгрии", - говорится в сообщении.

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Ранее Сийярто говорил, что едет "для соответствующих обсуждений с "Газпромом", с "Росатомом" и другими должностными лицами, чтобы энергоснабжение для Венгрии было в порядке не только в течение зимы, но и в последующие месяцы".

А тех, кто критиковал визит, глава венгерского МИД обвинил в том, что они "не хотят мира".

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Сначала о новом визите Сийярто в Россию стало известно из списка участников масштабной конференции "Российская энергетическая неделя", которую проводит правительство России. Петер Сийярто указан подтвержденным участником панели под названием "Глобальные энергетические тренды: сегодня и завтра", которая планируется 13 октября.

Спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя возможный визит, сказал, что при нынешних обстоятельствах переговоры с РФ на высоком уровне не имеют никакого смысла.

Как сообщалось, в июле Петер Сийярто стал первым с 24 февраля европейским чиновником, который посетил Москву не для мирных переговоров, а для решения двусторонних вопросов. До сих пор никто другой из министров государств ЕС не повторял такой шаг.

О важности этого выбора и о том, как Венгрия ошибается не впервые, читайте в публикации Венгрия выбирает сторону зла. Опять, как в 1939 году.

Темы: ВенгрияРосcия
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