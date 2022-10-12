Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем’єрка Молдови їздила до Азербайджану домовлятися про газ

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 21:53

Прем’єрка Молдови Наталія Гаврилиця здійснила візит до Азербайджану, однією з цілей поїздки було обговорення закупівлі 300 млн кубометрів газу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Прем’єрка зазначила, що Молдова шукає короткострокові та довгострокові рішення, щоб не залежати від російського газу. 

"Наша двохмісячна потреба складає 300 млн кубометрів. Жодна країна не хоче залежати від одного постачальника, тому ми шукаємо альтернативи. Це питання обговорювалося і в Азербайджані", - зазначила Наталія Гаврилиця. 

Прем’єрка була в Азербайджані два дні, 10-12 жовтня, та зустрічалася зі своїм колегою Алі Асадовим та прем’єром Азербайджану Ільхамом Алієвим. Повідомляють також, що обговорювалися спільні проєкти у сфері енергетики та імпорту нафтопродуктів. 

Раніше міністр інфраструктури Андрей Спину повідомляв, що Молдова обговорює закупівлю природного газу з Румунією та Азербайджаном та що Кишинів зацікавлений підписати контракт на 10-15 років. За його словами, оператори з обох країн пропонували хороші варіанти, не висуваючи якихось додаткових умов. 

Нагадаємо, з вівторка у Молдові громадян закликали економити енергію у пікові години, тому що країна тимчасово не може отримувати електроенергію з України - яка сама має значні проблеми після ракетних ударів РФ по інфраструктурі 10 жовтня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: газМолдоваАзербайджан
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У замку "Паланок" замість угорського турула встановлять тризуб

Зеленський доручив розглянути скасування безвізу з Білоруссю

Україна отримала $1,3 мільярда від МВФ

У Росії заявили, що прийняття України до НАТО може призвести до Третьої світової війни

Макрон виключив ядерну відповідь Франції у разі аналогічного удару РФ по Україні

ISW: Росіяни перекинули в Україну військових від Корпусу вартових ісламської революції

Усі новини...
газ
Путін пропонує Європі газ через вцілілу гілку ПП2 або новим маршрутом через Туреччину
"Хайлі лайклі все ясно": Путін каже, що за вибухами на "Північних потоках" стоять США, Україна і Польща
Австрія оскаржує в Суді ЄС рішення визнати природний газ і ядерну енергетику "зеленими"
Останні новини
12:53
Суд арештував москвича за те, що той нібито слухав українську музику
12:50
Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні
12:50
Вистояли: Україна відмовилася від віялових відключень світла
12:48
Запорізька АЕС не потребує російського палива – "Енергоатом"
12:48
Вибух на Кримському мосту: як російська ФСБ сфабрикувала "докази теракту"
12:46
інфографікаВ українців покращилось ставлення до Бандери і погіршилось до СРСР
12:45
Які наслідки матимуть масштабні протести у Ірані
12:39
"Злочин проти науки": від обстрілів РФ постраждала будівля Національного арктичного центру у Києві
12:28
відеоСиловики затримали ще одну збирачку податків для окупантів
12:16
Наводила вогонь по ЗСУ на Донбасі: інформаторка росіян отримала 9 років в’язниці
Усі новини...