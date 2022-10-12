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Прем’єрка Молдови їздила до Азербайджану домовлятися про газ

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 21:53

Прем’єрка Молдови Наталія Гаврилиця здійснила візит до Азербайджану, однією з цілей поїздки було обговорення закупівлі 300 млн кубометрів газу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Прем’єрка зазначила, що Молдова шукає короткострокові та довгострокові рішення, щоб не залежати від російського газу. 

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"Наша двохмісячна потреба складає 300 млн кубометрів. Жодна країна не хоче залежати від одного постачальника, тому ми шукаємо альтернативи. Це питання обговорювалося і в Азербайджані", - зазначила Наталія Гаврилиця. 

Прем’єрка була в Азербайджані два дні, 10-12 жовтня, та зустрічалася зі своїм колегою Алі Асадовим та прем’єром Азербайджану Ільхамом Алієвим. Повідомляють також, що обговорювалися спільні проєкти у сфері енергетики та імпорту нафтопродуктів. 

Раніше міністр інфраструктури Андрей Спину повідомляв, що Молдова обговорює закупівлю природного газу з Румунією та Азербайджаном та що Кишинів зацікавлений підписати контракт на 10-15 років. За його словами, оператори з обох країн пропонували хороші варіанти, не висуваючи якихось додаткових умов. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, з вівторка у Молдові громадян закликали економити енергію у пікові години, тому що країна тимчасово не може отримувати електроенергію з України - яка сама має значні проблеми після ракетних ударів РФ по інфраструктурі 10 жовтня.

Теми: газМолдоваАзербайджан
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