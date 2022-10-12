Премьер Молдовы ездила в Азербайджан договариваться о газе

Премьер Молдовы Наталья Гаврилица совершила визит в Азербайджан, одной из целей поездки было обсуждение закупки 300 млн кубометров газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Премьер отметила, что Молдова ищет краткосрочные и долгосрочные решения, чтобы не зависеть от российского газа.

"Наша двухмесячная потребность составляет 300 млн кубометров. Ни одна страна не хочет зависеть от одного поставщика, поэтому мы ищем альтернативы. Этот вопрос обсуждался и в Азербайджане", - отметила Наталья Гаврилица.

Премьер была в Азербайджане два дня, 10-12 октября, и встречалась со своим коллегой Али Асадовым и премьером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сообщают также, что обсуждались совместные проекты в сфере энергетики и импорта нефтепродуктов.

Ранее министр инфраструктуры Андрей Спину сообщал, что Молдова обсуждает закупку природного газа с Румынией и Азербайджаном и что Кишинев заинтересован подписать контракт на 10-15 лет. По его словам, операторы из обеих стран предлагали хорошие варианты, не выдвигая каких-то дополнительных условий.

Напомним, со вторника в Молдове граждан призвали экономить энергию в пиковые часы, потому что страна временно не может получать электроэнергию из Украины - которая сама имеет значительные проблемы после ракетных ударов РФ по инфраструктуре 10 октября.