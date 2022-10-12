Премьер Молдовы ездила в Азербайджан договариваться о газе

Премьер Молдовы Наталья Гаврилица совершила визит в Азербайджан, одной из целей поездки было обсуждение закупки 300 млн кубометров газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Премьер отметила, что Молдова ищет краткосрочные и долгосрочные решения, чтобы не зависеть от российского газа.

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"Наша двухмесячная потребность составляет 300 млн кубометров. Ни одна страна не хочет зависеть от одного поставщика, поэтому мы ищем альтернативы. Этот вопрос обсуждался и в Азербайджане", - отметила Наталья Гаврилица.

Премьер была в Азербайджане два дня, 10-12 октября, и встречалась со своим коллегой Али Асадовым и премьером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сообщают также, что обсуждались совместные проекты в сфере энергетики и импорта нефтепродуктов.

Ранее министр инфраструктуры Андрей Спину сообщал, что Молдова обсуждает закупку природного газа с Румынией и Азербайджаном и что Кишинев заинтересован подписать контракт на 10-15 лет. По его словам, операторы из обеих стран предлагали хорошие варианты, не выдвигая каких-то дополнительных условий.

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Напомним, со вторника в Молдове граждан призвали экономить энергию в пиковые часы, потому что страна временно не может получать электроэнергию из Украины - которая сама имеет значительные проблемы после ракетных ударов РФ по инфраструктуре 10 октября.