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У Пентагоні натякнули, які рішення щодо ППО обговорювалися на шостому "Рамштайні"

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 22:08

Міністр оборони США Ллойд Остін та топ-командувач армії США Марк Міллі зазначили, що союзники обговорювали способи якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України та створити багаторівневу систему захисту від загроз з повітря. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони сказали на брифінгу після зустрічі. 

Генерал Марк Міллі зазначив, що для повноцінного захисту неба Україні потрібно створити інтегровану систему з різних типів зброї, що розраховані на перехоплення загроз на різній дальності та висоті. 

"У багатьох країн які тут сьогодні багато різних систем. Завдання буде полягати у тому, щоб об’єднати усе це, уможливити розгортання цих систем, навчання тому що кожна з них  - інакша, забезпечити їхній зв’язок з командними центрами, з радарами, щоб вони могли "говорити" між собою… Це досяжно, і це те, що ми ставимо за мету", - зазначив він.

Глава Пентагону Ллойд Остін на запитання про часові рамки сказав, що системи будуть надані "настільки швидко, наскільки ми фізично можемо це зробити".

"Ми збираємося надати системи, які є у нас, які є у таких країн, як Німеччина, а також додаткові боєприпаси до тих систем, які ЗСУ вже використовують", - сказав міністр оборони США. Він окремо відзначив внесок Німеччини, яка вже передала Україні першу IRIS-T.

Ллойд Остін сказав, що обговорювалися також потреби у додаткових засобах протиповітряної оборони - вочевидь тих, які вже надавалися - і країни зазначили, що зроблять усе можливе, щоб надати необхідне.

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Він відзначив "чудовий прогрес" на шостій зустрічі формату Рамштайн, та розповів, що члени Контактної групи підтвердили готовність постачати для ЗСУ те, що буде необхідно у наступні "тижні, місяці чи роки", додатково активізувати допомогу з навчання українських військових, а також - наростити виробництво зброї, яка буде потрібна Україні, щоб бути спроможними закривати і ці, і власні потреби.

"Ми зробимо усе що можемо, аби подбати, щоб ЗСУ мали все, що їм необхідно для ефективних дій - а останнім часом ми побачили велику ефективність, і на сході, і на півдні, коли Україна відвоювала досить значні території", - зазначив Ллойд Остін. 

Як повідомлялося, на відкритті зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.  

Окрім засідання групи у форматі "Рамштайн", в Брюсселі також проходила зустріч міністрів оборони країн НАТО. Генсек НАТО повідомив, що посилення протиповітряної оборони України стане топ-пріоритетом зустрічі.

Теми: РамштайнзброяППОвійна
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