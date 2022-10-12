У Пентагоні натякнули, які рішення щодо ППО обговорювалися на шостому "Рамштайні"

Міністр оборони США Ллойд Остін та топ-командувач армії США Марк Міллі зазначили, що союзники обговорювали способи якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України та створити багаторівневу систему захисту від загроз з повітря.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони сказали на брифінгу після зустрічі.

Генерал Марк Міллі зазначив, що для повноцінного захисту неба Україні потрібно створити інтегровану систему з різних типів зброї, що розраховані на перехоплення загроз на різній дальності та висоті.

"У багатьох країн які тут сьогодні багато різних систем. Завдання буде полягати у тому, щоб об’єднати усе це, уможливити розгортання цих систем, навчання тому що кожна з них - інакша, забезпечити їхній зв’язок з командними центрами, з радарами, щоб вони могли "говорити" між собою… Це досяжно, і це те, що ми ставимо за мету", - зазначив він.

Глава Пентагону Ллойд Остін на запитання про часові рамки сказав, що системи будуть надані "настільки швидко, наскільки ми фізично можемо це зробити".

"Ми збираємося надати системи, які є у нас, які є у таких країн, як Німеччина, а також додаткові боєприпаси до тих систем, які ЗСУ вже використовують", - сказав міністр оборони США. Він окремо відзначив внесок Німеччини, яка вже передала Україні першу IRIS-T.

Ллойд Остін сказав, що обговорювалися також потреби у додаткових засобах протиповітряної оборони - вочевидь тих, які вже надавалися - і країни зазначили, що зроблять усе можливе, щоб надати необхідне.

ВІДЕО ДНЯ

Він відзначив "чудовий прогрес" на шостій зустрічі формату Рамштайн, та розповів, що члени Контактної групи підтвердили готовність постачати для ЗСУ те, що буде необхідно у наступні "тижні, місяці чи роки", додатково активізувати допомогу з навчання українських військових, а також - наростити виробництво зброї, яка буде потрібна Україні, щоб бути спроможними закривати і ці, і власні потреби.

"Ми зробимо усе що можемо, аби подбати, щоб ЗСУ мали все, що їм необхідно для ефективних дій - а останнім часом ми побачили велику ефективність, і на сході, і на півдні, коли Україна відвоювала досить значні території", - зазначив Ллойд Остін.

Як повідомлялося, на відкритті зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.

Окрім засідання групи у форматі "Рамштайн", в Брюсселі також проходила зустріч міністрів оборони країн НАТО. Генсек НАТО повідомив, що посилення протиповітряної оборони України стане топ-пріоритетом зустрічі.