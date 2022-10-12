Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Пентагоне намекнули, какие решения по ПВО обсуждались на шестом "Рамштайне"

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 22:08

Министр обороны США Ллойд Остин и топ-командующий армии США Марк Милли отметили, что союзники обсуждали способы как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины и создать многоуровневую систему защиты от угроз с воздуха. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом они сказали на брифинге после встречи. 

Генерал Марк Милли отметил, что для полноценной защиты неба Украине нужно создать интегрированную систему из различных типов оружия, рассчитанных на перехват угроз на различной дальности и высоте. 

"У многих стран которые здесь сегодня много разных систем. Задача будет заключаться в том, чтобы объединить все это, сделать возможным развертывание этих систем, обучение потому что каждая из них - иная, обеспечить их связь с командными центрами, с радарами... Это достижимо, и это то, что мы ставим целью", - отметил он.

Глава Пентагона Ллойд Остин на вопрос о временных рамках сказал, что системы будут предоставлены "настолько быстро, насколько мы физически можем это сделать".

"Мы собираемся предоставить системы, которые есть у нас, которые есть у таких стран, как Германия, а также дополнительные боеприпасы к тем системам, которые ВСУ уже используют", - сказал министр обороны США. Он отдельно отметил вклад Германии, которая уже передала Украине первую IRIS-T.

Ллойд Остин сказал, что обсуждались также потребности в дополнительных средствах противовоздушной обороны - очевидно тех, которые уже предоставлялись - и страны отметили, что сделают все возможное, чтобы предоставить необходимое.

ВИДЕО ДНЯ

Он отметил "отличный прогресс" на шестой встрече формата Рамштайн, и рассказал, что члены Контактной группы подтвердили готовность поставлять для ВСУ то, что будет необходимо в следующие "недели, месяцы или годы", дополнительно активизировать помощь по обучению украинских военных, а также - нарастить производство оружия, которое будет нужно Украине, чтобы быть способными закрывать и эти, и собственные потребности.

"Мы сделаем все что можем, чтобы ВСУ имели все, что им необходимо для эффективных действий - а в последнее время мы увидели большую эффективность, и на востоке, и на юге, когда Украина отвоевала довольно значительные территории", - отметил Ллойд Остин. 

Как сообщалось, на открытии встречи министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские войска при поддержке предоставленного Западом вооружения изменили динамику войны.  

Кроме заседания группы в формате "Рамштайн", в Брюсселе также планировалась встреча министров обороны стран НАТО. По словам генсека Альянса, топ-приоритетом встречи должно было быть усиление противовоздушной обороны Украины.

Темы: РамштайноружиеПВОвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Выстояли: Украина отказалась от веерных отключений света

В замке "Паланок" вместо венгерского турула установят тризуб

Зеленский поручил рассмотреть отмену безвиза с Беларусью

Украина получила $1,3 миллиарда от МВФ

В России заявили, что принятие Украины в НАТО может привести к Третьей мировой войне

Макрон исключил ядерный ответ Франции в случае аналогичного удара РФ по Украине

Все новости...
В Беларуси прокомментировали предложение Зеленского о международной миссии на границе
Зеленский похвалился результатами оборонного "Рамштайна" и финансовым "Рамштайном"
Украинский пилот, который сбил 5 дронов и 2 ракеты, катапультировался в Винницкой области
Макрон пообещал Украине шесть Caesar и зенитные ракеты
Последние новости
12:53
В Москве мужчину арестовали за то, что тот слушал украинскую музыку в авто
12:50
Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине
12:50
Выстояли: Украина отказалась от веерных отключений света
12:48
Запорожская АЭС не нуждается в российском топливе – "Энергоатом"
12:48
Взрыв на Крымском мосту: как российская ФСБ сфабриковала "доказательства теракта"
12:46
инфографикаУ украинцев улучшилось отношение к Бандере и ухудшилось к СССР
12:45
Какие последствия будут иметь масштабные протесты в Иране
12:39
"Преступление против науки": от обстрелов РФ пострадало здание Национального арктического центра в Киеве
12:28
видеоСиловики задержали еще одну сборщицу налогов для оккупантов
12:16
Наводила огонь по ВСУ на Донбассе: информаторка россиян получила 9 лет тюрьмы
Все новости...