В Пентагоне намекнули, какие решения по ПВО обсуждались на шестом "Рамштайне"

Министр обороны США Ллойд Остин и топ-командующий армии США Марк Милли отметили, что союзники обсуждали способы как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины и создать многоуровневую систему защиты от угроз с воздуха.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они сказали на брифинге после встречи.

Генерал Марк Милли отметил, что для полноценной защиты неба Украине нужно создать интегрированную систему из различных типов оружия, рассчитанных на перехват угроз на различной дальности и высоте.

Реклама:

"У многих стран которые здесь сегодня много разных систем. Задача будет заключаться в том, чтобы объединить все это, сделать возможным развертывание этих систем, обучение потому что каждая из них - иная, обеспечить их связь с командными центрами, с радарами... Это достижимо, и это то, что мы ставим целью", - отметил он.

Глава Пентагона Ллойд Остин на вопрос о временных рамках сказал, что системы будут предоставлены "настолько быстро, насколько мы физически можем это сделать".

"Мы собираемся предоставить системы, которые есть у нас, которые есть у таких стран, как Германия, а также дополнительные боеприпасы к тем системам, которые ВСУ уже используют", - сказал министр обороны США. Он отдельно отметил вклад Германии, которая уже передала Украине первую IRIS-T.

ВИДЕО ДНЯ

Ллойд Остин сказал, что обсуждались также потребности в дополнительных средствах противовоздушной обороны - очевидно тех, которые уже предоставлялись - и страны отметили, что сделают все возможное, чтобы предоставить необходимое.

Он отметил "отличный прогресс" на шестой встрече формата Рамштайн, и рассказал, что члены Контактной группы подтвердили готовность поставлять для ВСУ то, что будет необходимо в следующие "недели, месяцы или годы", дополнительно активизировать помощь по обучению украинских военных, а также - нарастить производство оружия, которое будет нужно Украине, чтобы быть способными закрывать и эти, и собственные потребности.

"Мы сделаем все что можем, чтобы ВСУ имели все, что им необходимо для эффективных действий - а в последнее время мы увидели большую эффективность, и на востоке, и на юге, когда Украина отвоевала довольно значительные территории", - отметил Ллойд Остин.

Как сообщалось, на открытии встречи министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские войска при поддержке предоставленного Западом вооружения изменили динамику войны.

Кроме заседания группы в формате "Рамштайн", в Брюсселе также планировалась встреча министров обороны стран НАТО. По словам генсека Альянса, топ-приоритетом встречи должно было быть усиление противовоздушной обороны Украины.