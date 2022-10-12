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ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, але їй допомагають Туреччина й Китай – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 22:51
ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, але їй допомагають Туреччина й Китай – ЗМІ
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Згідно із внутрішнім звітом Європейської комісії, переданим державам-членам у понеділок, санкції ЄС "підтоплюють" здатність Росії фінансувати війну проти України, але Китай і Туреччина допомагають їй обходити запроваджені Заходом обмеження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на документ пише видання EUObserver.

Згідно з аналізом Єврокомісії, найбільше санкції ЄС вдарили по енергетичному та банківському секторах Росії. Їй вдалося переорієнтувати лише дві треті європейського експорту нафти, яка продається "зі значною знижкою в розмірі близько 25 доларів за барель".

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Хоча через різке зростання цін на енергоносії профіцит бюджету Росії склав 8 мільярдів євро в першій половині 2022 року, видобуток російської нафти в серпні знизився на 10%, а газу – на 22% в річному вимірі. Додатково ситуацію посилить нафтове ембарго ЄС, що запрацює в грудні.

Банківський сектор Росії теж постраждав від європейських санкцій: так, російські кредитори закрили 670 відділень, а держава має рекапіталізувати банки, що може обійтися у два трильйони рублів. Крім того, міжнародні інвестори майже не зацікавлені в купівлі російських облігацій.

"У результаті комбінованого впливу самої війни і санкцій Росія увійшла в затяжну рецесію, яка може тривати протягом значного періоду. Плани російського міністерства фінансів покрити дефіцит бюджету протягом наступних трьох років за рахунок внутрішніх запозичень не виглядають правдоподібними", – зазначається у звіті.

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Водночас у Єврокомісії попереджають, що Китай і Туреччина відіграють провідну роль у допомозі Росії обійти санкції ЄС. Так, експорт 30 найбільших товарних позицій РФ, що потрапили під санкції ЄС і США, до Китаю в серпні зріс на 20% у річному вимірі.

А вартість турецького експорту до Росії майже подвоїлася з другого кварталу 2022 року, і така ж тенденція спостерігається в декількох ключових секторах економіки.

За підрахунками Європейської комісії, санкції ЄС також заблокували річний експорт РФ у розмірі 90 мільярдів євро, що призвело до падіння російського виробництва сталі на 30% та пиломатеріалів на 90%.

Також було заблоковано 30 мільярдів євро щорічного імпорту Росією високотехнологічної та промислової продукції з ЄС. А держави-члени блоку заморозили 17,4 мільярда євро активів російських громадян.

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Теми: РосіяТуреччинаКитайсанкції
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