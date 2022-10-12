ЕС считает, что санкции исчерпывают военный бюджет РФ, но ей помогают Турция и Китай – СМИ

Согласно внутреннему отчету Европейской комиссии, переданным государствам-членам в понедельник, санкции ЕС "подтапливают" способность России финансировать войну против Украины, но Китай и Турция помогают ей обходить введенные Западом ограничения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на документ пишет издание EUObserver.

Согласно анализу Еврокомиссии, больше всего санкции ЕС ударили по энергетическому и банковскому секторам России. Ей удалось переориентировать лишь две трети европейского экспорта нефти, которая продается "со значительной скидкой в размере около 25 долларов за баррель".

Хотя из-за резкого роста цен на энергоносители профицит бюджета России составил 8 миллиардов евро в первой половине 2022 года, добыча российской нефти в августе снизилась на 10%, а газа - на 22% в годовом измерении. Дополнительно ситуацию усугубит нефтяное эмбарго ЕС, которое заработает в декабре.

Банковский сектор России тоже пострадал от европейских санкций: так, российские кредиторы закрыли 670 отделений, а государство должно рекапитализировать банки, что может обойтись в два триллиона рублей. Кроме того, международные инвесторы почти не заинтересованы в покупке российских облигаций.

"В результате комбинированного воздействия самой войны и санкций Россия вошла в затяжную рецессию, которая может продолжаться в течение значительного периода. Планы российского министерства финансов покрыть дефицит бюджета в течение следующих трех лет за счет внутренних заимствований не выглядят правдоподобными", - отмечается в отчете.

В то же время в Еврокомиссии предупреждают, что Китай и Турция играют ведущую роль в помощи России обойти санкции ЕС. Так, экспорт 30 крупнейших товарных позиций РФ, попавших под санкции ЕС и США, в Китай в августе вырос на 20% в годовом измерении.

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А стоимость турецкого экспорта в Россию почти удвоилась со второго квартала 2022 года, и такая же тенденция наблюдается в нескольких ключевых секторах экономики.

По подсчетам Европейской комиссии, санкции ЕС также заблокировали годовой экспорт РФ в размере 90 миллиардов евро, что привело к падению российского производства стали на 30% и пиломатериалов на 90%.

Также было заблокировано 30 миллиардов евро ежегодного импорта Россией высокотехнологичной и промышленной продукции из ЕС. А государства-члены блока заморозили 17,4 миллиарда евро активов российских граждан.

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