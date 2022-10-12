Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС считает, что санкции исчерпывают военный бюджет РФ, но ей помогают Турция и Китай – СМИ

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 22:51
ЕС считает, что санкции исчерпывают военный бюджет РФ, но ей помогают Турция и Китай – СМИ
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Согласно внутреннему отчету Европейской комиссии, переданным государствам-членам в понедельник, санкции ЕС "подтапливают" способность России финансировать войну против Украины, но Китай и Турция помогают ей обходить введенные Западом ограничения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на документ пишет издание EUObserver.

Согласно анализу Еврокомиссии, больше всего санкции ЕС ударили по энергетическому и банковскому секторам России. Ей удалось переориентировать лишь две трети европейского экспорта нефти, которая продается "со значительной скидкой в размере около 25 долларов за баррель".

Реклама:

Хотя из-за резкого роста цен на энергоносители профицит бюджета России составил 8 миллиардов евро в первой половине 2022 года, добыча российской нефти в августе снизилась на 10%, а газа - на 22% в годовом измерении. Дополнительно ситуацию усугубит нефтяное эмбарго ЕС, которое заработает в декабре.

Банковский сектор России тоже пострадал от европейских санкций: так, российские кредиторы закрыли 670 отделений, а государство должно рекапитализировать банки, что может обойтись в два триллиона рублей. Кроме того, международные инвесторы почти не заинтересованы в покупке российских облигаций.

"В результате комбинированного воздействия самой войны и санкций Россия вошла в затяжную рецессию, которая может продолжаться в течение значительного периода. Планы российского министерства финансов покрыть дефицит бюджета в течение следующих трех лет за счет внутренних заимствований не выглядят правдоподобными", - отмечается в отчете.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время в Еврокомиссии предупреждают, что Китай и Турция играют ведущую роль в помощи России обойти санкции ЕС. Так, экспорт 30 крупнейших товарных позиций РФ, попавших под санкции ЕС и США, в Китай в августе вырос на 20% в годовом измерении.

А стоимость турецкого экспорта в Россию почти удвоилась со второго квартала 2022 года, и такая же тенденция наблюдается в нескольких ключевых секторах экономики.

По подсчетам Европейской комиссии, санкции ЕС также заблокировали годовой экспорт РФ в размере 90 миллиардов евро, что привело к падению российского производства стали на 30% и пиломатериалов на 90%.

Также было заблокировано 30 миллиардов евро ежегодного импорта Россией высокотехнологичной и промышленной продукции из ЕС. А государства-члены блока заморозили 17,4 миллиарда евро активов российских граждан.

Читайте также: "Мы входим в идеальный шторм": Выступление топ-дипломата ЕС о новой мировой реальности.

Темы: РосcияТурцияКитайсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Росcия
Появились новые спутниковые снимки уничтоженных Ил-76 под Псковом
Губернатор заявил о "неопознанном объекте" над российским Псковом
Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: