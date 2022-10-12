Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Компанія зі США постачала обладнання виробнику російських ППО – Reuters

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 23:04
Extreme Networks, фото з Wikipedia

Американська компанія Extreme Networks попри санкції постачала комп’ютерне мережеве обладнання підприємству ММЗ "Авангард", яке виготовляє ракети для однієї з найсучасніших російських систем протиповітряної оборони С-400.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні Reuters.

Листування й документи, які опинилися в розпорядженні агенції, свідчать, що з 2017 по 2021 рік ММЗ "Авангард" придбав обладнання Extreme Networks для своїх ІТ-систем на суму понад 500 тисяч доларів. Йшлося про високошвидкісні комутатори, будівельний блок корпоративних ІТ-мереж і програмне забезпечення.

Угоди оформлювалися через компанію "ДЕМЗ", зареєстровану в Підмосков'ї. Згідно з документами, вона займалася технічним обслуговуванням вагонів, але припинила роботу ще в 2016 році. Попри це, представники "ДЕМЗ" підписували контракти з Extreme Networks, в яких навіть зобов’язувалися не використовувати отриману продукцію у військових цілях.

Крім того, свідчення й документи, які отримав Reuters, вказують на те, що обладнання Extreme Networks могли закуповувати й інші російські компанії, пов’язані з оборонним сектором – а саме "Об’єднаній судобудівельній корпорації" та виробнику радіолокаційних систем "Морінформсистема-Агат".

Принаймні двоє посадовців Extreme Networks висловлювали занепокоєння тим, що компанія продовжує торгувати з російським виробником. Один із них стверджував, що обладнання американської компанії використовується "на російських військових кораблях у системах зв’язку".

В Extreme Networks заявили Reuters, що звинувачення були висунуті незадоволеним співробітником (якого звільнили "за незадовільну роботу"). Внутрішнє розслідування, проведене фірмою, не виявило порушень, а даних про продаж обладнання російським фірмам Extreme Networks не має.

ВІДЕО ДНЯ

Reuters пише, що його розслідування показало, що тоді як Захід заборонив експорт високих технологій у Росію, намагаючись підірвати її оборонну промисловість, постачання комп'ютерних запчастин західних брендів російським клієнтам не припинилося.

Так, ще в серпні повідомлялося, що в російській зброї, вилученій в Україні, було виявлено понад 450 компонентів виробництва компаній зі США, Європи та Азії, придбаної протягом останніх років перед вторгненням Росії в Україну в лютому 2022-го.

Теми: РосіясанкціїСША
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Вистояли: Україна відмовилася від віялових відключень світла

У замку "Паланок" замість угорського турула встановлять тризуб

Зеленський доручив розглянути скасування безвізу з Білоруссю

Україна отримала $1,3 мільярда від МВФ

У Росії заявили, що прийняття України до НАТО може призвести до Третьої світової війни

Макрон виключив ядерну відповідь Франції у разі аналогічного удару РФ по Україні

Усі новини...
Росія
Росіяни нафантазували, що робитимуть в окупованому Маріуполі аж до 2035 року
ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, але їй допомагають Туреччина й Китай – ЗМІ
Знайдено 25 жертву розстрілу автоколони на Харківщині: літня жінка проповзла 200 м
Останні новини
14:08
Два українські літаки впали на Полтавщині за два дні – голова ОВА
13:36
У Білорусі постійно перебувають до тисячі російських військових – Наєв
13:28
Наєв: Україна слідкує, що у робиться в Білорусі, і до наступу готова
13:20
Сміливий народ України увійшов у трійку фіналістів премії Європарламенту
13:18
Садовий закликав львів'ян створювати пункти обігріву з буржуйками в будинках
13:16
відеоУ Миколаєві з-під завалів дістали двох загиблих, мер показав зруйнований будинок
13:14
відеоМер Бєлгорода повідомив, що у місті спрацювала ППО, уламки "невідомого об'єкту" впали на багатоповерхівку
13:14
Журналіста УП Михайла Ткача збив автомобіль у Києві
13:05
"Купіть мій парфум, щоб я міг купити Twitter": Маск випустив продукт з запахом паленого волосся
12:53
У Москві чоловіка арештували за те, що той слухав українську музику в авто
Усі новини...