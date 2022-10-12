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Компанія зі США постачала обладнання виробнику російських ППО – Reuters

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 23:04
Компанія зі США постачала обладнання виробнику російських ППО – Reuters
Extreme Networks, фото з Wikipedia

Американська компанія Extreme Networks попри санкції постачала комп’ютерне мережеве обладнання підприємству ММЗ "Авангард", яке виготовляє ракети для однієї з найсучасніших російських систем протиповітряної оборони С-400.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні Reuters.

Листування й документи, які опинилися в розпорядженні агенції, свідчать, що з 2017 по 2021 рік ММЗ "Авангард" придбав обладнання Extreme Networks для своїх ІТ-систем на суму понад 500 тисяч доларів. Йшлося про високошвидкісні комутатори, будівельний блок корпоративних ІТ-мереж і програмне забезпечення.

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Угоди оформлювалися через компанію "ДЕМЗ", зареєстровану в Підмосков'ї. Згідно з документами, вона займалася технічним обслуговуванням вагонів, але припинила роботу ще в 2016 році. Попри це, представники "ДЕМЗ" підписували контракти з Extreme Networks, в яких навіть зобов’язувалися не використовувати отриману продукцію у військових цілях.

Крім того, свідчення й документи, які отримав Reuters, вказують на те, що обладнання Extreme Networks могли закуповувати й інші російські компанії, пов’язані з оборонним сектором – а саме "Об’єднаній судобудівельній корпорації" та виробнику радіолокаційних систем "Морінформсистема-Агат".

Принаймні двоє посадовців Extreme Networks висловлювали занепокоєння тим, що компанія продовжує торгувати з російським виробником. Один із них стверджував, що обладнання американської компанії використовується "на російських військових кораблях у системах зв’язку".

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В Extreme Networks заявили Reuters, що звинувачення були висунуті незадоволеним співробітником (якого звільнили "за незадовільну роботу"). Внутрішнє розслідування, проведене фірмою, не виявило порушень, а даних про продаж обладнання російським фірмам Extreme Networks не має.

Reuters пише, що його розслідування показало, що тоді як Захід заборонив експорт високих технологій у Росію, намагаючись підірвати її оборонну промисловість, постачання комп'ютерних запчастин західних брендів російським клієнтам не припинилося.

Так, ще в серпні повідомлялося, що в російській зброї, вилученій в Україні, було виявлено понад 450 компонентів виробництва компаній зі США, Європи та Азії, придбаної протягом останніх років перед вторгненням Росії в Україну в лютому 2022-го.

Теми: РосіясанкціїСША
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