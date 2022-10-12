Компания из США поставляла оборудование производителю российских ПВО – Reuters

Американская компания Extreme Networks несмотря на санкции поставляла компьютерное сетевое оборудование предприятию ММЗ "Авангард", которое производит ракеты для одной из самых современных российских систем противовоздушной обороны С-400.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании Reuters.

Переписка и документы, которые оказались в распоряжении агентства, свидетельствуют, что с 2017 по 2021 год ММЗ "Авангард" приобрел оборудование Extreme Networks для своих ИТ-систем на сумму более 500 тысяч долларов. Речь шла о высокоскоростных коммутаторах, строительном блоке корпоративных ИТ-сетей и программном обеспечении.

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Сделки оформлялись через компанию "ДЭМЗ", зарегистрированную в Подмосковье. Согласно документам, она занималась техническим обслуживанием вагонов, но прекратила работу еще в 2016 году. Несмотря на это, представители "ДЭМЗ" подписывали контракты с Extreme Networks, в которых даже обязывались не использовать полученную продукцию в военных целях.

Кроме того, свидетельства и документы, которые получил Reuters, указывают на то, что оборудование Extreme Networks могли закупать и другие российские компании, связанные с оборонным сектором - а именно "Объединенной судостроительной корпорации" и производителю радиолокационных систем "Моринформсистема-Агат".

По крайней мере двое должностных лиц Extreme Networks выражали обеспокоенность тем, что компания продолжает торговать с российским производителем. Один из них утверждал, что оборудование американской компании используется "на российских военных кораблях в системах связи".

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В Extreme Networks заявили Reuters, что обвинения были выдвинуты недовольным сотрудником (которого уволили "за неудовлетворительную работу"). Внутреннее расследование, проведенное фирмой, не выявило нарушений, а данных о продаже оборудования российским фирмам Extreme Networks не имеет.

Reuters пишет, что его расследование показало, что в то время как Запад запретил экспорт высоких технологий в Россию, пытаясь подорвать ее оборонную промышленность, поставки компьютерных запчастей западных брендов российским клиентам не прекратились.

Так, еще в августе сообщалось, что в российском оружии, изъятом в Украине, было обнаружено более 450 компонентов производства компаний из США, Европы и Азии, приобретенных в последние годы перед вторжением России в Украину в феврале 2022-го.