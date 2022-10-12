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Компания из США поставляла оборудование производителю российских ПВО – Reuters

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 23:04
Extreme Networks, фото из Wikipedia

Американская компания Extreme Networks несмотря на санкции поставляла компьютерное сетевое оборудование предприятию ММЗ "Авангард", которое производит ракеты для одной из самых современных российских систем противовоздушной обороны С-400.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании Reuters.

Переписка и документы, которые оказались в распоряжении агентства, свидетельствуют, что с 2017 по 2021 год ММЗ "Авангард" приобрел оборудование Extreme Networks для своих ИТ-систем на сумму более 500 тысяч долларов. Речь шла о высокоскоростных коммутаторах, строительном блоке корпоративных ИТ-сетей и программном обеспечении.

Сделки оформлялись через компанию "ДЭМЗ", зарегистрированную в Подмосковье. Согласно документам, она занималась техническим обслуживанием вагонов, но прекратила работу еще в 2016 году. Несмотря на это, представители "ДЭМЗ" подписывали контракты с Extreme Networks, в которых даже обязывались не использовать полученную продукцию в военных целях.

Кроме того, свидетельства и документы, которые получил Reuters, указывают на то, что оборудование Extreme Networks могли закупать и другие российские компании, связанные с оборонным сектором - а именно "Объединенной судостроительной корпорации" и производителю радиолокационных систем "Моринформсистема-Агат".

По крайней мере двое должностных лиц Extreme Networks выражали обеспокоенность тем, что компания продолжает торговать с российским производителем. Один из них утверждал, что оборудование американской компании используется "на российских военных кораблях в системах связи".

В Extreme Networks заявили Reuters, что обвинения были выдвинуты недовольным сотрудником (которого уволили "за неудовлетворительную работу"). Внутреннее расследование, проведенное фирмой, не выявило нарушений, а данных о продаже оборудования российским фирмам Extreme Networks не имеет.

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Reuters пишет, что его расследование показало, что в то время как Запад запретил экспорт высоких технологий в Россию, пытаясь подорвать ее оборонную промышленность, поставки компьютерных запчастей западных брендов российским клиентам не прекратились.

Так, еще в августе сообщалось, что в российском оружии, изъятом в Украине, было обнаружено более 450 компонентов производства компаний из США, Европы и Азии, приобретенных в последние годы перед вторжением России в Украину в феврале 2022-го.

Темы: РосcиясанкцииСША
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