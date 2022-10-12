Запорізька область: 324 обстріли по Оріхову за день, 9 поранених 

12 жовтня російські військові 324 рази обстріляли Оріхів у Пологівському районі Запорізької області, внаслідок чого поранено 9 цивільних осіб.

Джерело: заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич

Пряма мова: "Ми пережили цей день. Всього за сьогодні по Оріхову було 324 прильоти. Якщо до обіду було більше 200, то на кінець дня вже 324!

9 поранених мешканців.

Це сьогоднішня ціна за "руській мір". Інфраструктура міста знищується. Населення знищується. Не знаєш звідки і скільки прилетить".

Деталі: Чиновниця закликали оріховців залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Мандрич зазначила, що гуманітарний штаб тимчасово не працює, а міська рада не приймає жодної заяви.

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"Це для вашої безпеки. Попереду ніч. Знову чути вибухи", – додала вона.