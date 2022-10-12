Запорожская область: 324 обстрела по Орехову за день, 9 раненых

12 октября российские военные 324 раза обстреляли Орехов в Пологовском районе Запорожской области, в результате чего ранены 9 гражданских лиц.

Источник: заместитель городского главы Орехова Светлана Мандрич

Прямая речь: "Мы пережили этот день. Всего за сегодня по Орехову было 324 прилета. Если до обеда было больше 200, то к концу дня уже 324!

9 раненых жителей.

Это сегодняшняя цена за "русский мир". Инфраструктура города уничтожается. Население уничтожается. Не знаешь, откуда и сколько прилетит".

Детали: Чиновница призвала ореховцев оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

Мандрич отметила, что гуманитарный штаб временно не работает, а городской совет не принимает ни одного заявления.

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"Это для вашей безопасности. Впереди ночь. Снова слышны взрывы", – добавила она.