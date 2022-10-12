Посол Британії працює з ліхтариком, щоб допомогти українцям зекономити енергію

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс розповіла, що увечері 12 жовтня працювала з ліхтариком, щоб приєднатись до українців, які заощаджують і допомагають енергетикам збалансувати систему.

Про це вона написала у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Зробила свій внесок, щоб заощадити електроенергію, та сьогодні ввечері попрацювала у Києві при світлі ліхтарика. Думаю, після пережитого голоду, терору, окупації та війни лише за минуле сторіччя спроби Росії зруйнувати енергосистему України не спинять прагнення українців жити вільно", - написала Мелінда Сіммонс.

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Did my bit to conserve power & worked by flashlight in Kyiv this eve. I’m guessing that after surviving famine, terror, occupation and war in the last century alone, attempts by 🇷🇺 to destroy 🇺🇦 energy supply aren’t going to stop Ukrainian determination to live independently. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) October 12, 2022

10 жовтня після ракетних ударів РФ по Києву посол повідомляла, що команда у безпеці й висловила співчуття постраждалим та подяку рятувальникам. Наступного дня Мелінда Сіммонс виступала на події у Варшаві, але написала, що посольство залишається у Києві.

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Нагадаємо, посол Німеччини Анка Фельдгузен розповіла, що під час масованого ракетного обстрілу Києва 10 жовтня ховалася в укритті разом із сотнями киян.

В укриття у підвалі готелю довелось ховатися також єврокомісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу, який саме прибув до столиці з візитом.

Від ракети, що поцілила у пішохідний міст над Володимирським узвозом, постраждала будівля Консультаційної місії ЄС в Україні.