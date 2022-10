Посол Британії працює з ліхтариком, щоб допомогти українцям зекономити енергію

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс розповіла, що увечері 12 жовтня працювала з ліхтариком, щоб приєднатись до українців, які заощаджують і допомагають енергетикам збалансувати систему.

Про це вона написала у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Зробила свій внесок, щоб заощадити електроенергію, та сьогодні ввечері попрацювала у Києві при світлі ліхтарика. Думаю, після пережитого голоду, терору, окупації та війни лише за минуле сторіччя спроби Росії зруйнувати енергосистему України не спинять прагнення українців жити вільно", - написала Мелінда Сіммонс.

Did my bit to conserve power & worked by flashlight in Kyiv this eve. I’m guessing that after surviving famine, terror, occupation and war in the last century alone, attempts by 🇷🇺 to destroy 🇺🇦 energy supply aren’t going to stop Ukrainian determination to live independently.