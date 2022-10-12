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Посол Британии работает с фонариком, чтобы помочь украинцам сэкономить энергию

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 23:46

Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала, что вечером 12 октября работала с фонариком, присоединившись к украинцам, которые экономят и помогают энергетикам сбалансировать систему в пиковые часы.

Об этом она написала в своем Twitter, пишет "Европейская правда". 

"Сделала свой вклад, чтобы сэкономить электроэнергию, и сегодня вечером поработала в Киеве при свете фонарика. Думаю, после пережитого голода, террора, оккупации и войны только за прошедшее столетие попытки России разрушить энергосистему Украины не остановят стремление украинцев жить независимо", - написала Мелинда Симмонс.

10 октября после ракетных ударов РФ по Киеву посол сообщала, что команда в безопасности и выразила соболезнования пострадавшим и благодарность спасателям. На следующий день Мелинда Симмонс выступала на событии в Варшаве, но написала, что посольство остается в Киеве. 

Напомним, посол Германии Анка Фельдгузен рассказала, что во время массированного ракетного обстрела Киева 10 октября пряталась в укрытии вместе с сотнями киевлян. 

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В укрытие пришлось прятаться также еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу, который как раз прибыл в столицу с визитом. 

От ракеты, которая попала в пешеходный мост над Владимирским спуском, пострадало здание Консультационной миссии ЕС в Украине.

Темы: электроэнергияэнергетикавойнаУкраина
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