Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол Британии работает с фонариком, чтобы помочь украинцам сэкономить энергию

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 23:46

Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала, что вечером 12 октября работала с фонариком, присоединившись к украинцам, которые экономят и помогают энергетикам сбалансировать систему в пиковые часы.

Об этом она написала в своем Twitter, пишет "Европейская правда". 

"Сделала свой вклад, чтобы сэкономить электроэнергию, и сегодня вечером поработала в Киеве при свете фонарика. Думаю, после пережитого голода, террора, оккупации и войны только за прошедшее столетие попытки России разрушить энергосистему Украины не остановят стремление украинцев жить независимо", - написала Мелинда Симмонс.

Реклама:

10 октября после ракетных ударов РФ по Киеву посол сообщала, что команда в безопасности и выразила соболезнования пострадавшим и благодарность спасателям. На следующий день Мелинда Симмонс выступала на событии в Варшаве, но написала, что посольство остается в Киеве. 

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, посол Германии Анка Фельдгузен рассказала, что во время массированного ракетного обстрела Киева 10 октября пряталась в укрытии вместе с сотнями киевлян. 

В укрытие пришлось прятаться также еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу, который как раз прибыл в столицу с визитом. 

От ракеты, которая попала в пешеходный мост над Владимирским спуском, пострадало здание Консультационной миссии ЕС в Украине.

Темы: электроэнергияэнергетикавойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
электроэнергия
Норвегия открыла крупнейшую в мире плавучую ветровую электростанцию
Государство платило солнечным станциям брата Шурмы за электроэнергию в оккупации - СМИ
В России веерные отключения электроэнергии, РФ ограничила перетоки в Китай
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: