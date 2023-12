Посол Британии работает с фонариком, чтобы помочь украинцам сэкономить энергию

Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала, что вечером 12 октября работала с фонариком, присоединившись к украинцам, которые экономят и помогают энергетикам сбалансировать систему в пиковые часы.

Об этом она написала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Сделала свой вклад, чтобы сэкономить электроэнергию, и сегодня вечером поработала в Киеве при свете фонарика. Думаю, после пережитого голода, террора, оккупации и войны только за прошедшее столетие попытки России разрушить энергосистему Украины не остановят стремление украинцев жить независимо", - написала Мелинда Симмонс.

Реклама:

Did my bit to conserve power & worked by flashlight in Kyiv this eve. I’m guessing that after surviving famine, terror, occupation and war in the last century alone, attempts by 🇷🇺 to destroy 🇺🇦 energy supply aren’t going to stop Ukrainian determination to live independently.