Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сумщина: росіяни зруйнували 3 електростанції, відключення світла – без графіка

Олена РощінаСереда, 12 жовтня 2022, 23:59

У Сумській області за три дні російськими загарбниками зруйновано 3 електростанції, від електропостачання відключені 7633 абоненти і графік відключень скласти поки неможливо.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Повністю відключені від електропостачання 7633 абоненти. 

Реклама:

За три дні в області зруйновані 3 електростанції через російські обстріли.

Енергосистема лишається нестабільною, тривають аварійні відключення. Тобто - позапланові. Отже, скласти графік енергетикам поки технічно неможливо.

При віялових відключеннях відсутність електроенергії обіцяють не більше 2 годин поспіль".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Живицький наголосив, що важливо в години з 8-ї до 11-ї ранку та з 17-ї до 23-ї споживати мінімум електроенергії. 

Це дасть можливість втримати мережу та швидше стабілізувати ситуацію, пояснив він.

Теми: Сумська областьелектроенергіяенергетикавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Останні новини
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
Усі новини...
Реклама: