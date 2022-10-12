Сумщина: росіяни зруйнували 3 електростанції, відключення світла – без графіка

У Сумській області за три дні російськими загарбниками зруйновано 3 електростанції, від електропостачання відключені 7633 абоненти і графік відключень скласти поки неможливо.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Повністю відключені від електропостачання 7633 абоненти.

За три дні в області зруйновані 3 електростанції через російські обстріли.

Енергосистема лишається нестабільною, тривають аварійні відключення. Тобто - позапланові. Отже, скласти графік енергетикам поки технічно неможливо.

При віялових відключеннях відсутність електроенергії обіцяють не більше 2 годин поспіль".

Деталі: Живицький наголосив, що важливо в години з 8-ї до 11-ї ранку та з 17-ї до 23-ї споживати мінімум електроенергії.

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Це дасть можливість втримати мережу та швидше стабілізувати ситуацію, пояснив він.