Сумщина: россияне разрушили 3 электростанции, отключение света – без графика
В Сумской области за три дня российскими захватчиками разрушены 3 электростанции, от электроснабжения отключены 7633 абонента и график отключений составить пока невозможно.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "Полностью отключены от электроснабжения 7633 абонента.
За три дня в области разрушены 3 электростанции из-за российских обстрелов.
Энергосистема остается нестабильной, продолжаются аварийные отключения. То есть – внеплановые. То есть составить график энергетикам пока технически невозможно.
При веерных отключениях отсутствие электроэнергии обещают не более 2 часов подряд".
Детали: Живицкий подчеркнул, что важно в часы с 8-ми до 11-ти утра и с 17-ти до 23-х потреблять минимум электроэнергии.
Это позволит удержать сеть и быстрее стабилизировать ситуацию, пояснил он.