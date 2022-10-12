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Сумщина: россияне разрушили 3 электростанции, отключение света – без графика

Елена РощинаСреда, 12 октября 2022, 23:59

В Сумской области за три дня российскими захватчиками разрушены 3 электростанции, от электроснабжения отключены 7633 абонента и график отключений составить пока невозможно.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Полностью отключены от электроснабжения 7633 абонента.

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За три дня в области разрушены 3 электростанции из-за российских обстрелов.

Энергосистема остается нестабильной, продолжаются аварийные отключения. То есть – внеплановые. То есть составить график энергетикам пока технически невозможно.

При веерных отключениях отсутствие электроэнергии обещают не более 2 часов подряд".

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Детали: Живицкий подчеркнул, что важно в часы с 8-ми до 11-ти утра и с 17-ти до 23-х потреблять минимум электроэнергии.

Это позволит удержать сеть и быстрее стабилизировать ситуацию, пояснил он.

Темы: Сумская областьэлектроэнергияэнергетикавойна
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